На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot

На AliExpress стартовали глобальные продажи новинок от Cubot. Россиянам для заказа будут доступны три модели смартфонов. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Cubot KingKong X –– это защищенный смартфон. Его противоударная задняя крышка изготовлена из специальных материалов. Также есть сертификаты IP68/IP69K.

Смартфон работает на операционной системе Android 14, имеет восьмиядерный процессор MTK Dimensity 7050, дисплей KingKong X 6,583 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Гаджет оснащен задней камерой с основным объективом 100 МП и фронтальной камерой 32 МП.

AliExpress Cubot KingKong X

Еще одно преимущество устройства — аккумулятор емкостью 10200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. На задней панели KingKong X расположен дополнительный сенсорный экран с диагональю 1,85 дюйма для быстрого доступа к уведомлениям и элементам управления. Он умеет отображать селфи.

Устройство доступно для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Цена на Cubot KingKong X, с учетом всех скидок, стартовала от 15 588 руб. за младшую версию.

Еще одна новинка –– смартфон Cubot Max 5 на ОС Android 14 с процессором MTK Dimensity 8200 Octa-core с частотой 3,1 ГГц.

AliExpress Cubot Max 5

Устройство выделяет 6,95-дюймовый дисплей с частотой обновлениея в 144 Гц и разрешением FHD+. Технология Eye Protect Screen уменьшает излучение синего цвета, обеспечивая пользователям комфорт для глаз во время длительных игровых сессий или просмотров фильмов.

Смартфон оснащен фронтальной камерой на 32 МП, задней камерой с разрешением 100 МП и макрообъективом. Батарея на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки PD 33 Вт обеспечит длительное время работы устройства.

Cubot Max 5 поддерживает использование двух слотов нано-SIM и предлагает 256 ГБ встроенной памяти для хранения пользовательских данных.

Цена на Cubot Max 5, с учетом всех скидок, начинается от 15 588 руб. за версию 12+256 Гб.

Бюджетный защищенный смартфон Ace 3 выполнен в ярких черно-оранжевых тонах, благодаря корпусу с классом защиты IP68/IP69K выдержит испытания водой и пылью.

AliExpress Cubot Ace 3

Устройство работает на операционной системе Android 14 и восьмиядерном процессоре MT6769H (Helio G88). Смартфон оснащен 6,583-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080х2408. Задняя камера с основным объективом PDAF на 100 МП и макрообъективом на 5 МП. Фронтальная камера с разрешением 32 МП. Емкость батареи в устройстве –– 5100 мАч, есть функция быстрой зарядки 33 Вт.

Цена на Cubot Ace 3, с учетом всех скидок, стартовала от 11 800 руб.