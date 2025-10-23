Получите все материалы CNews по ключевому слову
PDAF Phase-Detection Autofocus Фазовый автофокус
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
PDAF и организации, системы, технологии, персоны:
|Zhao George - Чжао Джордж 17 2
|Катаев Александр 40 1
|Романюк Александр 5 1
|Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
|Белан Виктор - Билан Дима 7 1
|Комков Михаил 14 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 2
|SlashLeaks 10 1
|NotebookCheck 9 1
|Pocket-Lint 71 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|Counterpoint Research 92 1
|Gartner - Гартнер 3595 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395055, в очереди разбора - 732097.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.