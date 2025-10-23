Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184864
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26310
Персоны 79537
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

PDAF Phase-Detection Autofocus Фазовый автофокус


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot 1
20.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T 1
30.10.2023 Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30 1
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20 1
28.09.2022 Нужен ли PDAF в камере смартфона 1
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
07.10.2019 Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google 1
25.09.2019 Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена 1
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда 1
08.02.2019 Четыре облика одного g7 1
07.02.2019 Motorola представила смартфоны Moto G7 1
06.12.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена 1
11.09.2018 ZTE Blade V9 Vita - пока по предзаказу 1
07.09.2018 В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V9 Vita. Цены 1
22.08.2018 Vivo начала российские продажи смартфонов Y85. Цены 1
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
06.03.2018 Meizu обрушила в России цены на свои смартфоны. Размеры скидок 1
26.02.2018 LG представила новые смартфонs K10 2018 и K8 2018 1
26.02.2018 Ночь - не помеха для ZTE Blade V9 1
26.02.2018 ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9 1
15.01.2018 HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото 1
09.01.2018 Honor начала продажи смартфона View 10 с ИИ и представила красный Honor 7X 1
06.12.2017 Huawei выпустила дешевый смартфон с дисплеем 18:9 1
05.12.2017 В России стартуют продажи «безрамочного» смартфона Honor 7X. Цена 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
14.07.2017 Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса 1
07.04.2017 Huawei представила новые флагманы Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Фото, цены 1
17.02.2017 "Новый вызов" от Димы Билана и Neffos 1
05.01.2017 Huawei выпустила бюджетный смартфон с двумя объективами 1
09.06.2016 Lenovo представила в России смартфон для любителей фотосъемки 1
15.02.2016 Смартфоны брэнда Moto скоро заполнят российский рынок 1
11.02.2016 В России стартовали продажи смартфона Honor 7 Premium 1
09.12.2015 Lenovo VIBE P1 - онлайн-эксклюзив 1
27.11.2015 Линейка Lenovo Vibe продолжает шириться 1
28.10.2015 Компания, сравнившая Apple с Гитлером, выпустила дешевый мощный флагманский смартфон 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

PDAF и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 803 6
Lenovo Motorola 3520 6
Huawei 4175 6
Lenovo Group 2347 5
MediaTek - Ralink 566 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 329 4
Samsung Electronics 10561 4
Qualcomm Technologies 1899 4
ZTE Corporation 769 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 472 4
МегаФон 9746 3
Sony 6618 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13947 3
Apple Inc 12543 3
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 36 2
BlackBerry Mobile 9 2
Google LLC 12166 2
X Corp - Twitter 2902 2
Xiaomi 1934 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 261 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 198 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 254 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 265 1
Transsion Holdings 65 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 203 1
Samsung Group - Samsung Corporation 84 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 175 1
Goodix Technology 6 1
Huawei Mobile Services 73 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 1
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 1
BBK OnePlus 246 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 28 1
Microsoft Corporation 25173 1
LG Electronics 3667 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2091 1
Snapchat 138 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9137 1
Связной ГК 1382 4
Евросеть 1417 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2655 3
Bayer AG - Байер 85 2
TÜV Rheinland Group 162 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 2
JD.com - Jingdong Mall 94 1
Энергобанк АКБ 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1476 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25415 41
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2440 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9758 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6275 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12826 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10128 23
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2221 23
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21665 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9118 17
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3673 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6157 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2831 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3087 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5101 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2962 13
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3582 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12879 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26923 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2439 12
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1108 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1155 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17205 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25776 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8303 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6221 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11119 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8092 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7608 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10262 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2120 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 552 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1544 7
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1941 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1300 7
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 248 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2361 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 787 5
Наушники - Headphones 4227 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2335 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1918 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1607 17
Google Android 14572 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 12
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 413 7
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5103 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2853 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 6
Lenovo Moto - серия смартфонов 119 5
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 138 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 252 4
Google YouTube - Видеохостинг 2861 4
Honor - серия смартфонов 215 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 508 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 409 4
Honor 7 - Серия смартфонов 40 4
ZTE Blade - Серия смартфонов 63 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 246 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1160 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 272 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 370 3
Honor FullView Display 28 3
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 821 3
Google Android 9 - Android Pie 213 3
Google Android 8 - Android Oreo 194 3
Apple iPhone 6 4861 3
Google Android 7 - Android Nougat 223 3
BlackBerry KEYone - Смартфон 12 2
Google Lens - Google Объектив 63 2
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 161 2
Samsung Super AMOLED 140 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 431 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
BBK vivo Halo Fullview 65 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Катаев Александр 40 1
Романюк Александр 5 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Комков Михаил 14 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18000 7
Европа 24572 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5328 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53237 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13528 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
Азия - Азиатский регион 5715 2
Индия - Bharat 5645 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Испания - Королевство 3755 2
Испания - Каталония - Барселона 747 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
Германия - Федеративная Республика 12903 1
Ближний Восток 3021 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Украина 7761 1
Америка Латинская 1871 1
Малайзия 889 1
Европа Западная 1489 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 1
Ирландия - Республика 1022 1
Великобритания - Лондон 2403 1
Америка - Американский регион 2186 1
Китай - Тайвань 4114 1
Нидерланды 3614 1
Земля - планета Солнечной системы 10603 1
Канада 4971 1
Южная Корея - Республика 6821 1
Китай - Шанхай 806 1
США - Нью-Йорк 3144 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5229 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25685 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 240 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 3
Ergonomics - Эргономика 1670 3
Металлы - Золото - Gold 1191 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1431 3
Видеокамера - Видеосъёмка 703 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2448 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4306 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 992 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 657 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5206 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5840 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 310 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5552 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6812 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2832 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3134 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1176 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 306 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 771 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1248 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1177 1
Металлы - Серебро - Silver 790 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1819 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3722 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5815 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 731 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 2
SlashLeaks 10 1
NotebookCheck 9 1
Pocket-Lint 71 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Counterpoint Research 92 1
Gartner - Гартнер 3595 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Samsung Unpacked 33 1
День молодёжи - 27 июня 978 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395055, в очереди разбора - 732097.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще