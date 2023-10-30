Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30

Международная технологическая компания Infinix объявила о выпуске нового Zero 30 (4G). Этот смартфон создан для тех, кто много фотографирует, снимает видеоконтент и влоги. Устройство получило фронтальную камеру в 50 Мп и основную на 108 Мп, что позволяет не только делать качественные фото в высоком разрешении, но и снимать видео в 2К. Zero 30 получил красивый изогнутый 10-битный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 нит и защитой от ШИМ в 1920 Гц. За производительность в смартфоне отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее расширения до 16 ГБ. А благодаря премиальному дизайну устройство станет отличным дополнением образа для тех, кому важен не только функционал, но и внешний вид смартфона.

На старте продаж Zero 30 (4G) станет эксклюзивным предложением от МТС и будет доступен для покупки с 8 ноября 2023 г. Покупателей ждет специальное пакетное предложение: кроме самого Zero 30 они получат в подарок второй смартфон Infinix Smart 7 HD, семейную подписку на «МТС премиум» на 3 месяца и 3 месяца связи в подарок при приобретении SIM-карты с тарифом «МТС больше».

С 30 октября 2023 г. на данную модель будет действовать предзаказ. При его оформлении потребители дополнительно получат 10% кэшбека на свой счет в МТС в дополнение к базовым условиям специального пакетного предложения.

На российском рынке Zero 30 будет доступен в трех цветах: зеленом, золотом и белом.

Цены на смартфон: Рекомендованная розничная цена 28990 руб.; промо по случаю старта продаж действует со старта предзаказа и составит 26990 руб.

Infinix Zero 30 задает новые тенденции в сегменте доступных устройств благодаря сочетанию фронтальной камеры в 50 Мп и основной в 108 Мп. Оба сенсора способны записывать видео с разрешением в 2К, а ролики, снятые на новинку, будут более живыми и детализированными в сравнении с обычными HD-видео. Zero 30 может похвастать быстрым и отзывчивым фазовым автофокусом (PDAF), гарантирующим четкость изображения на видео в любых ситуациях, а также мощной вспышкой (в том числе и фронтальной), повышающей качество съемки при недостаточном освещении. Для создания более плавных видео в движении можно воспользоваться электронной стабилизацией изображения, которая будет работать в разрешении 1080p.

Большой 1/1,67-дюймовый сенсор основной 108-мегапиксельной камеры обеспечит четкие и яркие фотографии даже при съемке в условиях слабого освещения, а технология Adaptive Pixel позволяет повысить детализацию снимков и насытить их красками.

Zero 30 получил несколько режимов видеосъемки, расширяющих творческие возможности пользователей при подготовке материала для своих влогов. Режим «Пленка» позволяет создавать видеоконтент с соотношением сторон 2.35:1, что соответствует классическому киноформату и придает большей кинематографичности роликам. А с режимом «Двойное видео» пользователи смогут одновременно снимать происходящее с фронтальной и основной камер.

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При разработке внешнего вида Infinix Zero 30 дизайнеры создали модель, способную стать центром притяжения внимания окружающих. Смартфон весит всего 182 г, а его толщина составляет 7,9 мм. Элегантный 10-битный изогнутый 6,78” AMOLED дисплей устройства отличается повышенной стойкостью – прочное стекло Corning Gorilla Glass защищает Zero 30 от падений и позволит надолго сохранить его премиальный вид.

Рамки экрана тонкие – всего 2,8 мм, а частота его обновления составляет 120 Гц, Смартфон способен достигать пиковых значений яркости в 950 нит и имеет частоту ШИМ в 1920 Гц. Устройство также получило сертификат TÜV Rheinland о наличии специального режима для защиты глаз пользователей во время длительного использования экрана.

Infinix Zero 30 оснащен восьмиядерным процессором Helio G99 от MediaTek. Благодаря 6-нм техпроцессу обеспечивается высокий уровень производительности и энергоэффективности. Пользователи смогут с легкостью работать в режиме многозадачности и использовать ресурсоемкие приложения, такие как фото- и видеоредакторы. В смартфоне используется батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 45 Вт, которая всего за 30 минут восполняет до 75% энергии.

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Zero 30 получил 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ, а также 256 ГБ ROM. Этих объемов будет достаточно для комфортной работы устройства с большим количеством одновременно открытых приложений, а также для съемки большого количество видеоконтента в 2К.

Infinix Zero 30 получил стереодинамики с поддержкой технологий Hi-Res и DTS, обеспечивающие высокое качество звука. Устройство поддерживает возможность разблокировки по лицу, а сканер отпечатков пальцев расположен под экраном смартфона. Пользователям будет доступен чип NFC для совершения бесконтактных платежей. А сертификация IP54 гарантирует защиту от воды и пыли при любых погодных условиях.