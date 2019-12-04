realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена

realme официально представила в России свой первый флагманский смартфон realme X2 Pro. Новая модель бренда вобрала в себя все актуальные тренды и технологии, предлагая конфигурацию настоящего флагмана по конкурентноспособной цене.

Корпус realme X2 Pro выполнен из алюминия и 3D-стекла Corning Gorilla Glass 5 поколения. Плавные изогнутые края стекла создают красивые потоки света на задней части устройства с эффектной текстурой. Благодаря сверхтонкой рамке в нижней части экрана шириной всего 3,65 мм смартфон выглядит стильно, что дополняется сверхвысоким соотношением экрана к корпусу в 91,7%.

realme X2 Pro оснащен флагманским 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, выполненным по технологическому процессу 7-нм, который по сравнению со Snapdragon 855 обеспечивает прирост производительности ядер процессора на 5%, а графического процессора Adreno на 15%. Кроме того, он поддерживает технологию Snapdragon Elite Gaming для улучшенного игрового опыта. Чип обработки ИИ, также работает в три раза быстрее предыдущего поколения, эффективнее выполняя основные операции, а благодаря высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X и быстрой памяти UFS 3.0, производительность realme X2 Pro поднимается на еще более высокий уровень

realme X2 Pro получил 6,5-дюймовый FHD+ дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Это самая высокая частота обновления экрана в портфолио бренда на сегодняшний день, которая обеспечивает максимально плавное изображение без задержек при нажатии на дисплее, что очень важно не только для работы, но и для игр. Более того, дисплей realme X2 Pro изготовлен из нового люминесцентного материала E3, который обеспечивает яркость до 1000 нит и коэффициент контрастности 2 миллиона, при этом снижая потребление энергии на 5%. Устройство также получило режим защиты для глаз при слабом освещении и фильтр синего света, снижающий его на 37,5% по сравнению с материалом E2.

realme X2 Pro поддерживает стандарты отображения цветов HDR10+ с цветовым охватом DCI-P3 на 100%. Данные стандарты обеспечивают отличные визуальные эффекты для комфортного просмотра под ярким источником света и в ночное время суток. Устройство имеет сертификацию Full Care Display от TÜV Rheinland – одной из ведущих компаний в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг в части технического надзора. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев Goodix 3.0 справляется с разблокировкой за 0,23 секунды.

realme X2 Pro может похвастаться флагманской квадрокамерой, которая включает в себя основной модуль Samsung GW1 с разрешением 64 МП и светосилой f/1.8, 13 МП телеобъектив с 20-кратным гибридным зумом, 8 МП сверхширокоугольный объектив с углом обзора 115° и 2 МА датчик глубины для портретной съемки.

Основной объектив использует технологию Quad Bayer 4-в-1, объединяющую четыре смежных пикселя в один пиксель размером 1,6 мкм, повышая разрешение и качество изображений, снятых даже в условиях низкой освещённости. Также камера поддерживает режим ночной съёмки Nightscape 2.0 — он сочетает ИИ и многокадровый синтез для снижения шумов, стабилизации при экшн-съемке, уменьшения бликов и повышения динамического диапазона во время съемки ночных пейзажей. Это позволяет получить яркие и детальные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

Телеобъектив со светосилой f/2.5 и поддержкой PDAF поможет делать кадры с 2-кратным оптическим, 5-кратным гибридным оптическим и 20-кратным гибридным увеличением.

Со сверхширокоугольной линзой не нужно отходить назад, чтобы захватить больше объектов в снимке. Все, что необходимо — перейти в широкоугольный режим, и начать создавать великолепные снимки пейзажей, архитектуры и больших групп людей. Объектив также позволяет снимать четкие кадры в режиме супер-макросъемки с фокусным расстоянием 2,5 см. Угол обзора объектива — 115°, разрешение — 8 Мп, диафрагма — f/2.2.

Основной модуль камеры realme X2 Pro поддерживает съемку видео с разрешением 4K, в то время как новый алгоритм UIS Super Anti-Shake и встроенный высокочувствительный гироскоп стабилизируют тряску при съемке в режиме реального времени сопоставимую с профессиональными спортивными камерами. И фронтальная, и дополнительные модули основной камеры поддерживают стабилизацию видео EIS.

realme X2 Pro оснащен 16 МП фронтальной камерой от Sony с диафрагмой f/2.0 и объективом с 5 линзами высокой концентрации. Благодаря технологии Quad Bayer 4-в-1, он может синтезировать пиксели размером 2,0 мкм с возможностью делать впечатляющие селфи даже в условиях низкой освещенности, запечатлевая естественный тон кожи и мельчайшие детали.

realme X2 Pro оснащен надежной, соответствующей отраслевым стандартам батареей емкостью 4000 мАч, получившей поддержку технологии искусственного интеллекта, которая выявляет менее активные приложения, останавливает их работу, оптимизирует кэширование данных и предотвращает запуск приложений для максимального энергосбережения.

Технология супербыстрой зарядки SuperVOOC (50 Вт) позволяет полностью зарядить батарею устройства за 35 минут. Высокая скорость зарядки защищена 5 интеллектуальными чипами, которые контролируют напряжение и отслеживают электрический ток в режиме реального времени. Благодаря SuperVOOC (50 Вт) не придется прерывать игру, чтобы подзарядить смартфон: зарядить батарею до 80% можно всего за 30 минут, не отрываясь от гейминга. Этот показатель в 4 раза выше по сравнению со стандартной быстрой зарядкой 9В / 2А (18 Вт). Поддержка стандартов PD и QC также означает, что смартфон X2 Pro может использовать преимущества других технологий для быстрой зарядки.

Новейшая ColorOS 6.1 на основе OC Android 9 Pie. Система улучшает производительность и снижает энергопотребление. Технология 4х4 MIMO и быстрая передача данных для оптимального игрового процесса / Dual Wi-Fi intelligent network acceleration, dual Wi-Fi network acceleration (функции поддержки одновременного соединения с двумя Wi-Fi-сетями для более стабильной работы). Двойные динамики и объемный стереозвук Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res. Система жидкостного охлаждения Vapor Cooling. Технология виброотклика Tactile Engine. Технология HyperBoost 2.0. Многофункциональный NFC-модуль с поддержкой Google Pay.

Смартфон realme X2 Pro цвета «Морской синий» будет доступен по цене 32 990 руб. за конфигурацию 8+128 ГБ (со скидкой 2000 руб. до 25 декабря) и 39 990 руб. за конфигурацию 12+128 ГБ с 17 декабря.