Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявляет о запуске нового поколения камерофонов Camon 20 с развитой системой камер и оригинальным дизайном. Серия включает в себя четыре модели — Camon 20 Premier 5G, Camon 20 Pro 5G, Camon 20 Pro и Camon 20.

Старт продаж в России запланирован на 28 июня 2023 г. В этот день бренд проведет официальную презентацию новинок, на которой объявит стоимость смартфонов. Все желающие смогут присоединиться к трансляции в официальной группе Tecno «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Флагман серии Camon 20 Premier 5G выделяется 50 МП основной камерой с матричной стабилизацией Sensor-Shift OIS и 108 МП широкоугольным и макрообъективом, а также дизайном из экокожи и керамики. Смартфон оснащен процессором Mediatek Dimensity 8050 и AMOLED-экраном 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Модель Camon 20 Premier 5G располагает системой трехосевой стабилизации Sensor-Shift. Подвижный модуль с двойным приводом стал на 52% легче и компенсирует до 5000 колебаний в секунду. В отличие от традиционной системы стабилизации, новое решение не снижает качество изображения. Даже при слабом освещении сохраняется до 93% отснятого материала.

Camon 20 Premier 5G

Независимо от времени суток, смартфон способен создавать насыщенные и натуральные кадры. Так, по сравнению с предыдущими моделями, светопроницаемость увеличилась на 200%, а шумы на фото уменьшены на 35%.

50 МП основной модуль оснащен сверхчувствительным RGBW-сенсором — благодаря замене в традиционной компоновке RGGB одного «зеленого» пикселя (G) на «белый» (W), смартфон способен поймать больше света.

Объектив камеры состоит из одной стеклянной и шести пластиковых линз, а ультраширокий пиксель размером 1,0 мкм позволяет потоку света эффективно заполнять всю площадь светочувствительной матрицы.

Основная камера смартфона оснащена датчиком лазерной автофокусировки Laser AF, который помогает цепко сфокусироваться на объекте съемки.

Camon 20 Premier 5G также выделяется 108 МП камерой, предназначенной как для панорамной, так и для макросъемки. Технология адаптивного пикселя объединяет девять маленьких пикселей в один большой размером 1,92 мкм, что повышает светочувствительность. Большой сенсор до мельчайших деталей фиксирует объекты на снимке даже в условиях недостаточной освещенности. Угол обзора 114.5° и PDAF автофокусировка также гарантируют прекрасные макро- и панорамные снимки.

Фронтальная камера с высоким разрешением 32 МП, мягкой двойной вспышкой и алгоритмом на основе искусственного интеллекта поможет создать качественные селфи. Умный алгоритм анализирует черты лица по 319 точкам, вплоть до мельчайших прядей волос. Затем ИИ анализирует пол, оттенок кожи и окружающую среду для создания индивидуального алгоритма бьютификации для каждого пользователя.

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Camon 20 Premier 5G оснащен большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ (2400 x 1080 точек). Благодаря поддержке 100% расширенной цветовой гаммы DCI-P3 смартфон обеспечивает максимально насыщенную и естественную цветопередачу фото и видео.

Нижняя рамка экрана стала тоньше на 47%. Адаптивная частота обновления экрана до 120 Гц автоматически подстраивается под пользовательские сценарии, например, возрастая во время высокопроизводительных игр и снижаясь при низком заряде аккумулятора. Частота дискретизации экрана 360 Гц обеспечивает мгновенный отклик даже от легкого касания.

Сертификация TÜV Rheinland гарантирует защиту зрения. Высокочастотное затемнение снижает утомляемость глазных мышц, а специальная технология экрана отфильтровывает значительную часть синего спектра и сводит к минимуму его вредное воздействие. Высокая частота ШИМ 1920 Гц также защитит глаза во время использования смартфона на пониженной яркости.

Camon 20 Premier 5G оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8050, который создан по 6-нанометровому техпроцессу. Частота процессора до 3 ГГц предотвращает зависания и притормаживания, а также увеличивает скорость фото- и видеосъемки. Реализовано трехступенчатое рассеивание тепла с помощью полимерного графена.

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Энергоемкий аккумулятор 5000 мАч обладает большим запасом заряда, которого хватит надолго для самых производительных задач. Зарядное устройство на 45 Вт позволит восполнить энергию до 100% за 55 минут без вреда для батареи.

Внутренняя память 512 ГБ способна уместить множество фото, видео и других файлов. 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ позволят пользоваться смартфоном без задержек и ограничений.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.