Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене

vivo представила новый смартфон Y20 с 6,51-дюймовый дисплеем Halo FullView, тройной AI-макрокамерой, сканером отпечатков на боковой грани и батареей 5000 мАч. Устройство обладает специальным режимом защиты зрения, который позволяет отфильтровывать вредный синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза во время использования.

Батарея повышенной емкости 5000 мАч справится со сложными задачами. Благодаря технологии энергосбережения и системе искусственного интеллекта одна полная зарядка может обеспечить до 16 часов просмотра фильмов в HD-качестве в интернете или 11 часов ресурсоёмких игр. Функция обратной зарядки поможет зарядить другие устройства.

Смартфон Y20 оснащён тройной AI-макрокамерой с искусственным интеллектом, которая поддерживает инновационные функции, включая Face Beauty, эффекты портретного освещения и фильтры для селфи. Благодаря основной 13-мегапиксельной камере с диафрагмой f/2.2 и технологией PDAF ни одна деталь не будет упущена.

2-мегапиксельная камера с эффектом боке позволяет получать детализированные и эффектные снимки на основе усовершенствованного алгоритма портретной съемки. Теперь портреты выглядят естественнее и отличаются большей глубиной резкости, словно фото с обложек глянцевых журналов.

С vivo Y20 можно открыть мир крошечных объектов с помощью камеры с расстоянием фокусировки от 4 см.

Благодаря сканеру отпечатков на боковой грани можно разблокировать смартфон всего за 0,22 секунды. Такое положение сканера является удобным и интуитивным. Также смартфон можно разблокировать за доли секунды с помощью технологии распознования лица пользователя Face Wake.

Процессор Qualcomm Snapdragon и 64 ГБ памяти в смартфоне Y20 позволят без проблем играть в различные игры, а также устанавливать и запускать любые приложения. Благодаря тройному слоту вы сможете расширить память смартфона до 256 ГБ и сохранить все свои любимые песни, фильмы и фотографии.

Большой 6,51-дюймовый дисплей Halo FullView отличается соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+ (1600×720), что усиливает эффект присутствия, а новейшая технология In-cell обеспечивает более насыщенные цвета.

Отполированный 2,5D-корпус лёгок, эргономичен и удобно лежит в руке, а его новые потрясающие воображение цвета подчёркивают фирменный стиль.

Vivo Y20 поступит в продажу 6 октября в цветах «Синий туман» и «Чёрный агат» по стоимости 13 990 рублей. В интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании модель будет продаваться со скидкой 1 500 рублей, по цене 12 490 рублей.