Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном
Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590.
Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, который также относится к линейке Xenium. Xenium – это запатентованная энергосберегающая технология, которая позволяет устройству работать рекордно долгое время работу без подзарядки благодаря сочетанию емкого аккумулятора (3100 мАч) и заводских настроек. Philips Xenium E590 способен работать до 45 часов в режиме разговора и до 1400 часов в режиме ожидания. Кроме того, Philips E590 имеет функцию зарядного устройства, что позволяет пользователю подзарядить смартфон или другое устройство от телефона.
Philips Xenium E590 поддерживает две SIM-карты, что позволяет разделить контакты на личные и деловые или комбинировать различные тарифы; одновременно использовать свою и местную (локального оператора) SIM-карты во время отпуска или командировки. Объем памяти Е590 можно увеличить с помощью microSD карты до 16 ГБ.
Philips Xenium E590 поддерживает Bluetooth 3.0, имеет камеру 2 Мп, яркий диодный фонарик и FM-радио.
Philips Xenium E590 появится в продаже в России в июне 2021 г. Рекомендованная розничная цена новинки составит 5 290 руб.
Philips Xenium E590, технические характеристики
2G 900/1800 MHz
3.2” QVGA 320x240
Металл, цвет: черный
MTK MT6260A
Две SIM-карты, microSD
Память: 64+128 MБ
BT V3.0
Камера 2 Мп
Фонарик, FM-радио
АКБ 3100 мАч, функция Powerbank
Micro USB