Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном

Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590.

Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, который также относится к линейке Xenium. Xenium – это запатентованная энергосберегающая технология, которая позволяет устройству работать рекордно долгое время работу без подзарядки благодаря сочетанию емкого аккумулятора (3100 мАч) и заводских настроек. Philips Xenium E590 способен работать до 45 часов в режиме разговора и до 1400 часов в режиме ожидания. Кроме того, Philips E590 имеет функцию зарядного устройства, что позволяет пользователю подзарядить смартфон или другое устройство от телефона.

Philips Xenium E590 поддерживает две SIM-карты, что позволяет разделить контакты на личные и деловые или комбинировать различные тарифы; одновременно использовать свою и местную (локального оператора) SIM-карты во время отпуска или командировки. Объем памяти Е590 можно увеличить с помощью microSD карты до 16 ГБ.

Philips Xenium E590

Philips Xenium E590 поддерживает Bluetooth 3.0, имеет камеру 2 Мп, яркий диодный фонарик и FM-радио.

Philips Xenium E590 появится в продаже в России в июне 2021 г. Рекомендованная розничная цена новинки составит 5 290 руб.

Philips Xenium E590, технические характеристики

2G 900/1800 MHz

3.2” QVGA 320x240

Металл, цвет: черный

MTK MT6260A

Две SIM-карты, microSD

Память: 64+128 MБ

BT V3.0

Камера 2 Мп

Фонарик, FM-радио

АКБ 3100 мАч, функция Powerbank

Micro USB