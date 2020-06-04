В России начались продажи смартфонов серии Honor 30 и ноутбука Honor MagicBook 15

Бренд Honor объявил о старте продаж флагманских смартфонов серии Honor 30. Также 5 июня стартуют продажи нового ноутбука бренда – Honor MagicBook 15.

Смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ – это выразительный дизайн, основная камера с 50-кратным зумом для фотографий профессионального качества, прогрессивные 5G-процессоры и другие актуальные технологии и функции для умной и комфортной жизни современного пользователя. А интегрированный на аппаратном уровне голосовой помощник Алиса в Honor 30 Pro+ гарантирует пользователям удобство при выполнении ежедневных задач.

Покупатели смогут приобрести Honor 30 по рекомендованной розничной цене от 49 990 руб и получить в подарок фитнес-трекер Honor Band 5, а также купон на скидку в размере 4 000 рублей. Смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ будут доступны по рекомендованной розничной цене от 34 990 рублей и 54 990 рублей соответственно на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда, начиная с 5 июня. При покупке устройств серии Honor 30 пользователи получат не только специальное предложение и подарки от бренда Honor, но и бонусы от компании «Яндекс»: купоны до 10 000 рублей на сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси», 90 дней подписки на «Яндекс.Плюс» и 3 любых фильма из раздела КиноПоиск HD.

Флагманские устройства Honor 30 и Honor 30 Pro+ будут доступны с 5 июня на официальном интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда. При покупке смартфонов серии Honor 30 в официальном интернет-магазине Honor пользователи получат купон на скидку до 2500 рублей и несколько подарков на выбор: фитнес-трекер Honor Band 5, беспроводные наушники Honor Sport Pro или Honor Sport, беспроводное зарядное устройство Honor, а также специальное предложение от компании «Яндекс», которое будет действовать до 30 июня 2020 года: два промокода номиналом 5 000 рублей на заказы в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еде» при покупке смартфона Honor 30 Pro+; два промокода номиналом 2 000 рублей на заказы в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еде» при покупке смартфона Honor 30; 90 дней бесплатной подписки на сервис «Яндекс.Плюс» и 3 фильма из раздела КиноПоиск HD на выбор при покупке смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro+.

Ноутбук Honor MagicBook 15 получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, процессор AMD Ryzen 5 3500U с видеокартой Radeon Vega 8 Graphics и усовершенствованную технологию мгновенной передачи данных между устройствами Magic-link 2.0, повышающую продуктивность при одновременном использовании смартфона и ноутбука. Представленная модель пополнила активно развивающуюся экосистему умных устройств Honor в рамках концепции «1+8+N», став промежуточным вариантом между компактным MagicBook 14 и профессиональным MagicBook Pro с диагональю экрана 16 дюймов.

Ноутбук Honor MagicBook 15 будет доступен по рекомендованной розничной цене от 49 990 руб. в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда с 5 июня в космическом сером цвете. Пользователи, оформившие покупку на официальном сайте интернет-магазина, получат в подарок фитнес-трекер Honor Band 5 и купон на скидку в размере 4 000 рублей.