Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

По данным аналитиков «Мегафон Ритейл», спрос на технику перед гендерными праздникам увеличивается, в среднем, на 50-70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов. У мужчин самые популярные подарки – смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники.

Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 марта. Женщины готовятся к празднику заранее, 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником.

Смартфоны остаются самым популярным подарком для женщин 8 марта. Спрос на них в регионах в начале марта увеличился на 26%, в Москве – на 54%. Второй по популярности гаджет – фитнес-браслет, женщины получают их в подарок в 3 раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек – детские часы.

Для мужчин смартфон тоже желанный подарок, спрос на них накануне 23 февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет – «умные часы», продажи увеличились на 50%. Каждые полгода появляются интересные модели в разных ценовых диапазонах, и мужчины с удовольствием пробуют новое. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарят всем одинаково. Дамы также получают аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества – защитные стекла – некоторые понимают название праздника буквально.

Планшеты продолжают терять позиции – ими сейчас интересуются меньше, чем раньше.

Самые популярные модели накануне 8 марта – Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods, смарт-браслет Honor Band 5. В московских магазинах также растет спрос на Яндекс.Станции.

Мужчины 23 февраля получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.

В Experience Store, магазине нового формата розничной сети Мегафона, самый востребованный смартфон сейчас – Apple iPhone 11. Также цифровые пользователи интересуются моделями Xiaomi Mi 9, Honor 8A, Apple Airpods Pro и телевизором Xiaomi Mi TV 55.

Другие материалы рубрики

Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов

Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника