Honor стал лидером по поставкам смартфонов на российский рынок по итогам квартала

Бренд Honor стал лидером по поставкам мобильных устройств на российский рынок в I квартале 2020 г. Доля Honor в сегменте смартфонов составила 30,1%, что является самым высоким показателем в этой категории. Лидерство на рынке мобильных устройств стало для Honor отправной точкой в освоении рынка ноутбуков и носимых устройств. Так, годовой рост объема поставок ноутбуков бренда составил 560%.

По данным исследования IDC, в I квартале 2020 г. доля Honor по поставкам смартфонов на российский рынок составила 30,1%. Наиболее продаваемыми моделями бренда, по результатам IDC, стали смартфоны Honor 8A и Honor 10 Lite (занимают 16,3% и 14,4% общих продаж Honor соответственно). При этом согласно результатам мониторинга розничного рынка, GfK за последний квартал три модели сматрфонов Honor входят в топ-5 российских бестселлеров.

Также Honor усиливает свои позиции в категории ноутбуков: рост объема поставок портативных компьютеров бренда на российский рынок за год увеличился в 5,6 раз. Стремительный рост стал возможным благодаря выводу в Росии обновленных ноутбуков серии Magicbook, отличающихся усовершенствованными характеристиками: безрамочным экраном, мощной батареей, эргономичным дизайном и легким металлическим корпусом.

Honor по-прежнему занимает лидирующие позиции и в сегменте носимых устройств. По данным GfK, фитнес-трекер Honor Band 5 в I квартале 2020 г. входит в тройку бестселлеров.

«Основа концепции развития бренда Honor – построение умной экосистемы мобильных устройств, главным элементом которой является смартфон. Стратегия развития сегмента интернет вещей, получившая название "1 + 8 + N", символизирует центральное устройство – смартфон Honor, восемь категорий интеллектуальных устройств для комфортной жизни и обширный спектр сопутствующих продуктов и сервисов. Я очень рад видеть столь существенные успехи на российском рынке как наших смартфонов, так и ноутбуков и носимых устройств. В этом году мы планируем еще больше разнообразить портфолио продуктов Honor, чтобы обеспечить российских пользователей широким набором инструментов для обеспечения комфортной и технологичной жизни в цифровой реальности», – отметил Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ.