В России представлены смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime

Бренд Honor представил новые смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime. Смартфоны воплощают сбалансированное сочетание дизайна, технологичности и демократичной цены.

В основе дизайна смартфона Honor 8S Prime лежит минимализм и простота: структура корпуса сочетает в себе глянцевую и матовую текстуру, а 5,71-дюймовый экран с разрешением 1520x720 пикселей позволяет наслаждаться просмотром фото и видео в HD-качестве.

Основная камера с разрешением 13 МП, диафрагмой f/1.8 и широкой апертурой флагманского уровня позволяет создавать яркие и качественные фотографии при контровом свете или в условиях недостаточного освещения, а для выразительных автопортретов Honor 8S Prime получил фронтальную камеру с объективом 5 МП и диафрагмой f/2.2.

Смартфон Honor 8S Prime оснащён батареей ёмкостью 3020 мАч, а также функцией умного энергосбережения, что позволяет использовать смартфон в течение всего дня, не думая о процентах заряда устройства. Кроме этого, смартфон функционирует на базе высокочастотного 4-ядерного процессора Mediatek MT6761 12-нм с тактовой частотой 2,0 ГГц, который обеспечивает высокую производительность. За безопасность данных отвечает функция распознавания лица для разблокировки смартфона.

Honor 8S Prime имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также тройной слот для установки двух SIM-карт и дополнительной карты памяти microSD до 512 ГБ.

Honor 7A Prime оснащён FullView-экраном с диагональю 5,45 дюйма, разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18:9, делая просмотр изображений и видеороликов более комфортным. В верхней части корпуса расположен разговорный динамик с увеличенной громкостью, который гарантирует чёткий звук при звонке даже в особо шумных местах.

Основная камера с разрешением 13 МП получила функцию быстрой фуксировки и HD-разрешение, что позволяет делать яркие и четкие фотографии. Фронтальная камера с разрешением 5 МП оснащена функцией умной LED-вспышки, благодаря которой пользователи могут делать качественные автопортреты даже в условиях недостаточного освещения.

Быстродействие Honor 7A Prime обеспечивает 4-ядерный процессор Mediatek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц. При толщине всего 8,3 мм в смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 3020 мА*ч, который поддерживает автономную работу устройства в течение всего дня.

Смартфон Honor 7A Prime имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также тройной слот для установки двух SIM-карт и дополнительной карты памяти microSD до 256 ГБ.

Новый смартфон Honor 8S Prime доступен в чёрном, золотом и синем цветах по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда, начиная с 6 июля. В подарок пользователи получат фитнес-трекер Honor Band 5i.

Honor 7A Prime доступен в зелёном, синем и чёрных цветах и будет доступен по цене 7 990 рублей на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда с 6 июля, а в подарок пользователи получат фитнес-трекер Honor Band 5.