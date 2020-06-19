Honor объявил о старте предзаказа на смартфон 30S. Цена

Бренд Honor объявил о старте предзаказа нового смартфона флагманской серии Honor 30 – Honor 30S.

Смартфон Honor 30S воплотил в себе актуальные технологические решения на рынке мобильных устройств. Устройство построено на базе 7-нм процессора Kirin 820 5G,первого 5G SoC семейства Kirin 8, архитектура которого подразумевает одно большое ядро (на базе Cortex-A76), три средних ядра (на базе Cortex-A76), четыре малых ядра (на базе Cortex-A55) и поддерживает максимальную частоту 2,36 ГГц. Такое сочетание значительно повышает энергоэффективность и производительность смартфона. Процессор получил усовершенствованный графический модуль на архитектуре Mali-G57 MC6, а технологии GPU Turbo и Kirin Gaming+ дополнительно повышают игровые возможности смартфона. Новый нейронный модуль гарантирует быструю работу приложений с алгоритмами искусственного интеллекта.

Honor 30S создан для любителей мобильной фотографии, которые ценят высокое качество и четкость изображений. Смартфон оснащен основной камерой с четырьмя объективами, в состав которой входит модуль 64 МП с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный модуль 8 МП с диафрагмой f/2.4, модуль 2 МП для измерения глубины резкости и модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4 для макросъемки миниатюрных объектов. Сигнальный процессор Kirin ISP 5.0, унаследованный от флагманского процессора Kirin 990 5G SoC, и уникальные алгоритмы обработки изображений позволяют пользователям создавать яркие и качественные фотоснимки при любых условиях съемки.

Основной модуль фронтальной камеры построен на базе 16 МП сенсора и диафрагмой f/2.0. Режим Super Night Selfie позволяет создавать яркие автопортреты даже в условиях слабого освещения – режим автоматически подсвечивает лицо и настраивает свет, насыщенность и контрастность фона благодаря технологии объединения четырех промежуточных снимков и портретных деталей.

Honor 30S оснащен экраном с диагональю 6,5 дюйма, способным воспроизводить 96% гаммы NTSC. Задняя панель Honor 30S выполнена из 3D-стекла с нанотекстурным покрытием, переливающимся при изменении угла зрения.

Смартфон получил аккумулятор с номинальной емкостью 4000 мА×ч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, с помощью которой можно зарядить смартфон до 70% за 30 минут. Поддержка Dual SIM Dual Standby позволяет использовать сразу две активные SIM-карты.

Смартфон в России доступен в трех цветах: полночный черный, неоновый фиолетовый и титановый серебристый.

Флагманский смартфон Honor 30S будет доступен для предзаказа с 19 июня по 2 июля 2020 г. в интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда в версии 6 ГБ + 128 ГБ по цене 27990 руб. В период предзаказа при добавлении продукта в корзину в интернет-магазине Honor пользователи получат скидку в размере 3000 руб., а также фитнес-трекер Honor Band 5 и спортивные наушники Honor AM61 в подарок. А в период с 19 июня по 31 июля пользователи смартфонов Honor 30S смогут получить купоны на три месяца бесплатной подписки на «Яндекс.Плюс» и три любых фильма из раздела «Кинопоиск HD».

Honor 30S поступит в официальную продажу 3 июля 2020 г.