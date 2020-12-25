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Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве

Ритейл Розница Техника

Honor объявила об открытии второго фирменного магазина в Москве, который станет одиннадцатой розничной точкой монобрендовой сети Honor. Официальное открытие для жителей столицы состоится 26 декабря в ТЦ «Иридиум» по адресу: Зеленоград, Крюковская пл, д 1.

26 декабря 2020 г. состоится официальное открытие фирменного магазина Honor в ТЦ «Иридиум», который станет уже вторым в монобрендовой серии открытий в Москве и одиннадцатым в России. Магазины Honor уже открыты в девяти крупных городах России, таких как Хабаровск, Астрахань, Волжский, Сочи, Волгоград, Белгород, Краснодар, Самара и Магадан. До конца этого года планируется открытие ещё двух фирменных магазинов – в Челябинске и Тюмени.

В день открытия монобрендового магазина в ТЦ «Иридиум» для гостей запланировано множество приятных подарков и бонусов. Например, при покупке устройств Honor пользователи получат ценные подарки: от фитнес-трекера Honor Band 5 или наушников с активным шумоподавлением Honor MagicEarbuds до фирменного рюкзака и беспроводной мыши Honor.

Торжественное открытие состоится в ТЦ «Иридиум» по адресу: Зеленоград, Крюковская пл, д 1. Пользователи смогут лично познакомиться с полным ассортиментом бренда, приобрести устройства с фирменной гарантией, получить консультацию по интересующим вопросам и самое главное – полностью погрузиться в атмосферу и дух бренда Honor.

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