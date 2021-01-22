Бренд Honor представил новую стратегию развития

Глобальный технологический бренд Honor представил новую стратегию развития в качестве полностью независимой компании на онлайн-презентации смартфона Honor View40 в Китае. Во время мероприятия CEO Honor Device Co. Джордж Чжао представил продукты 2021 года, в число которых вошел смартфон Honor View40, оснащенный передовыми технологиями и притягивающим взгляд экраном.

«Мы очень благодарны всем нашим клиентам и партнерам, которые поддерживают нас вот уже семь лет, — сказал Джордж Чжао. — Пользователи наших продуктов всегда были и остаются главным приоритетом стратегии Honor. Открывая новую страницу истории бренда, мы остаемся верными стремлению создать новый мир на основе интеллектуальных технологий, доступный людям во всех уголках земного шара».

Чтобы исполнить свою миссию и удовлетворить растущие запросы пользователей, Honor представил обновленную стратегию развития бренда. Опираясь на три ключевых принципа: «Для всех сценариев», «Для всех каналов» и «Для всех людей», бренд будет продолжать развитие продуктовой стратегии «1+8+N», стремясь к созданию лучшего будущего для всех людей.

Приверженность Honor инновациям и созданию новых технологий остается неизменной. На сегодняшний день операционную деятельность компании обеспечивают почти 8000 человек, более половины из которых заняты в исследованиях и разработках. Благодаря пяти центрам R&D и более 100 лабораториям по всему миру Honor будет оставаться в авангарде инноваций, вдохновляя людей на развитие и новые достижения.

Основываясь на глобальных потребностях пользователей, Honor обладает гибкостью и независимостью при выборе лучших решений для своей глобальной цепочки поставок. Компания уже подтвердила партнерство с лидирующими игроками технологического рынка, такими как AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix и Sony.

Качество продукции всегда было приоритетным для Honor, как и обеспечение тщательного контроля каждому выпускаемому устройству. Чтобы гарантировать безопасность и надежность, перед тем как появиться на полках магазинов, устройства Honor проходят более 400 различных проверок и получают 20 международных сертификатов. Не менее важным приоритетом является обеспечение быстрой и эффективной поддержки своих пользователей: имея более 3000 сервисных центров и 43 кол-центра в 82 странах и регионах, команда послепродажного обслуживания Honor будет продолжать тесно сотрудничать с ведущими поставщиками услуг по всему миру.

Основой для успеха Honor в новом качестве станет линейка продуктов Интернета вещей (IoT), получившая многочисленные награды и положительные отзывы на выставке CES 2021. Абсолютно новый фитнес-браслет Honor Band 6 назван «Лучшим продуктом CES 2021» целым рядом изданий, среди которых Android Authority, Phandroid, PocketNow и Tech Advisor, а обновленный ноутбук Honor MagicBook Pro получил призы «Лучший продукт CES 2021» от Android Headlines, Newsweek и Ubergizmo. Продолжают расширяться и каналы продаж Honor. С 2018 по 2020 год Honor стал крупнейшим брендом смартфонов в Китае по продажам онлайн. Это достижение подкрепляет амбициозные планы компании по расширению своей роли на рынках по всему миру в 2021 году и далее.