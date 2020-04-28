Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума. Эргономичный дизайн, до 3,5 часа работы в режиме прослушивания аудио, быстрое подключение и простое интуитивное управление гарантируют высокий комфорт при повседневном использовании.

Главная особенность новинки — система активного шумоподавления с внутренним и внешним микрофонами, которая нейтрализует окружающие шумы, обеспечивая чистое и реалистичное звучание во время прослушивания аудио. При активном шумоподавлении во время прослушивания аудио используется два микрофона – внутренний и внешний: сначала внешний микрофон улавливает шумы и подавляет их обратной звуковой волной той же амплитуды, затем внутренний микрофон анализирует оставшиеся шумы и подавляет их таким же образом. Таким образом, уровень нежелательных окружающих звуков подавляется до 32 Дб.

Дополнительную защиту от внешних шумов обеспечивает конструкция наушников с силиконовыми вкладышами трех размеров. Благодаря эргономичному дизайну Honor Magic Earbuds плотно фиксируются в ушной раковине и обеспечивают комфортное прослушивание аудио в течение длительного периода времени.

Несмотря на преимущества технологии активного шумоподавления, существуют сценарии, в которых пользователю необходимо слышать окружающие звуки и шумы, например, при разговоре или для соблюдения правил безопасности. Чтобы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников.

Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также и для наиболее точной передачи голоса при звонках даже в шумных местах. Каждый наушник Honor Magic Earbuds оснащен тремя кремниевыми MEMS-микрофонами с поддержкой шумоподавления во время вызовов. Два внешних и один внутренний микрофоны работают совместно, чтобы уловить голос пользователя и эффективно подавить окружающие звуки и шумы, что обеспечивает качественное и чистое звучание при звонках.

Система управления с емкостными датчиками позволяет отвечать на звонки и завершать их, включать и выключать воспроизведение треков, а также активировать шумоподавление касанием любого из наушников. Система чутко реагирует на прикосновения и защищена от случайных нажатий. Пользователи смартфонов Honor и Huawei cмогут настроить индивидуальную систему управления в специальном приложении AI Life.

Подключение наушников к смартфону, планшету или ПК, оснащенному Bluetooth, происходит быстро и не предоставит затруднений даже для нового пользователя. Для того чтобы выполнить первое сопряжение Honor Magic EarBuds с другим устройством достаточно открыть зарядный футляр и зажать кнопку подключения, далее перейти в настройки Bluetooth и выбрать наушники. Подключение Honor Magic Earbuds к устройствам на базе интерфейса EMUI или Magic UI происходит еще быстрее: для этого пользователям необходимо лишь открыть зарядный футляр наушников рядом с необходимым устройством и нажать на появившееся окно интерфейса.

Наушники Honor Magic Earbuds оснащены динамическим драйвером диаметром 10 мм с чувствительной диафрагмой, который обеспечивает сбалансированное звучание с глубокими басами и высокой детализацией.

Наушники оснащены индивидуальными аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5/3 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5/2 часов разговоров с выключенным и включенным шумоподавлением соответственно. Периодическая подзарядка в зарядном чехле продлевает время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней.

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет без опасений наслаждаться музыкой во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.

Наушники Honor Magic Earbuds появятся в продаже с 30 апреля 2020 г. на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена составит 8990 руб.

В рамках специального предложения с 30 апреля по 15 мая пользователи, оформившие заказ в интернет-магазине Honor, в подарок получат фитнес-трекер Honor Band 5, а первые 2 тыс. покупателей – три месяца подписки на «Яндекс Музыку».