Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

Техника

Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума. Эргономичный дизайн, до 3,5 часа работы в режиме прослушивания аудио, быстрое подключение и простое интуитивное управление гарантируют высокий комфорт при повседневном использовании.

Главная особенность новинки — система активного шумоподавления с внутренним и внешним микрофонами, которая нейтрализует окружающие шумы, обеспечивая чистое и реалистичное звучание во время прослушивания аудио. При активном шумоподавлении во время прослушивания аудио используется два микрофона – внутренний и внешний: сначала внешний микрофон улавливает шумы и подавляет их обратной звуковой волной той же амплитуды, затем внутренний микрофон анализирует оставшиеся шумы и подавляет их таким же образом. Таким образом, уровень нежелательных окружающих звуков подавляется до 32 Дб.

Дополнительную защиту от внешних шумов обеспечивает конструкция наушников с силиконовыми вкладышами трех размеров. Благодаря эргономичному дизайну Honor Magic Earbuds плотно фиксируются в ушной раковине и обеспечивают комфортное прослушивание аудио в течение длительного периода времени.

Несмотря на преимущества технологии активного шумоподавления, существуют сценарии, в которых пользователю необходимо слышать окружающие звуки и шумы, например, при разговоре или для соблюдения правил безопасности. Чтобы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников.

Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также и для наиболее точной передачи голоса при звонках даже в шумных местах. Каждый наушник Honor Magic Earbuds оснащен тремя кремниевыми MEMS-микрофонами с поддержкой шумоподавления во время вызовов. Два внешних и один внутренний микрофоны работают совместно, чтобы уловить голос пользователя и эффективно подавить окружающие звуки и шумы, что обеспечивает качественное и чистое звучание при звонках.

Система управления с емкостными датчиками позволяет отвечать на звонки и завершать их, включать и выключать воспроизведение треков, а также активировать шумоподавление касанием любого из наушников. Система чутко реагирует на прикосновения и защищена от случайных нажатий. Пользователи смартфонов Honor и Huawei cмогут настроить индивидуальную систему управления в специальном приложении AI Life.

Подключение наушников к смартфону, планшету или ПК, оснащенному Bluetooth, происходит быстро и не предоставит затруднений даже для нового пользователя. Для того чтобы выполнить первое сопряжение Honor Magic EarBuds с другим устройством достаточно открыть зарядный футляр и зажать кнопку подключения, далее перейти в настройки Bluetooth и выбрать наушники. Подключение Honor Magic Earbuds к устройствам на базе интерфейса EMUI или Magic UI происходит еще быстрее: для этого пользователям необходимо лишь открыть зарядный футляр наушников рядом с необходимым устройством и нажать на появившееся окно интерфейса.

Наушники Honor Magic Earbuds оснащены динамическим драйвером диаметром 10 мм с чувствительной диафрагмой, который обеспечивает сбалансированное звучание с глубокими басами и высокой детализацией.

Наушники оснащены индивидуальными аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5/3 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5/2 часов разговоров с выключенным и включенным шумоподавлением соответственно. Периодическая подзарядка в зарядном чехле продлевает время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней.

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет без опасений наслаждаться музыкой во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.

Наушники Honor Magic Earbuds появятся в продаже с 30 апреля 2020 г. на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена составит 8990 руб.

В рамках специального предложения с 30 апреля по 15 мая пользователи, оформившие заказ в интернет-магазине Honor, в подарок получат фитнес-трекер Honor Band 5, а первые 2 тыс. покупателей – три месяца подписки на «Яндекс Музыку».

Другие материалы рубрики

«Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники

В самом дорогом флагмане Samsung саморазрушающаяся камера. Samsung отказывается ее менять по гарантии

В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео

Intel создает первые 7-нм процессоры с возможностями, которых раньше не было

Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие

Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов