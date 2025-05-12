Китай готовит атаку на Intel и AMD. Под гнетом санкций создается мощный процессор на замену Core и Ryzen

Huawei работает над процессором Kirin X90, который предназначен для настольных ПК. Пока неясно, какая у него архитектура, но Huawei годами делала ставку на ARM – более перспективную, нежели х86 в нынешних процессорах Intel и AMD. В составе чипа будет 10 ядер в трех кластерах.

Настольный Huawei

Компания Huawei ведет разработку процессора Kirin X90 для настольных компьютеров, пишет портал Gizchina. Он предназначен для ПК под управлением HarmonyOS – фирменной операционной системы Huawei, первоначально построенной на Android, но позже избавившейся от связей с этой платформой.

Подавляющее большинство процессоров Huawei эксплуатируют архитектуру ARM. Это будет одно из ключевых отличий грядущего Kirin X90 от своих основных конкурентов в лице процессоров Intel Core и AMD Ryzen – они базируются на менее перспективной архитектуре х86, причем сами Intel и AMD в курсе этой ситуации и пытаются совместными усилиями «осовременить» х86.

Пока нет данных, где Huawei намерена выпускать свой новый процессор. Тайваньская TSMC официально не подпускает ее к современным техпроцессам, так что один их вариантов – китайский контрактный вендор микросхем SMIC. Также, как сообщал CNews, Huawei строит собственную сеть заводов по производству полупроводников.

Первые подробности

К моменту выхода материала доступной информации о Kirin X90 было сравнительно немного. Gizchina пишет, что это будет 10-ядерный чип, вычислительная мощь которого будет поделена на три кластера. В первых двух окажется по четыре ядра, а в третий добавят оставшиеся два.

Tsuyuri Hara / Unsplash Китайские процессоры за пределами Китая пока не очень востребованы

Пока неясно, как именно ядра будут отличаться друг от друга, однако трехкластерная компоновка в современных реалиях встречается довольно часто, хотя и почти всегда в мобильных процессорах. Как правило, в первом кластере располагаются самые высокопроизводительные ядра, во втором – обычные, а в третьем – энергоэффективные.

Вполне вероятно, что именно таким и окажется Kirin X90. На это косвенно указывает тот факт, что при разработке настольного CPU не требуется уделять повышенное внимание расходу энергии, ведь десктопы, в отличие от ноутбуков, смартфонов и планшетов, работают напрямую от розетки, а не от аккумулятора.

Также в Kirin X90 предварительно заявлено наличие аналога технологии Intel Hyper Threading. Это означает, что как минимум часть ядер получит поддержку многопоточности. Если же она будет у всех ядер, то Kirin X90 сможет обрабатывать до 20 потоков одновременно, что повысит его производительность в многозадачности.

Новое или не совсем старое

Kirin X90 имеет кодовое название Charlotte Pro. Как пишет Gizchina, в итоге это может оказаться настольный вариант вышедшего в ранее в 2025 г. мобильного процессора Kirin 9010.

Разница, по всей вероятности, будет не только в позиционировании. Для Kirin X90 заявлена более производительная графика Maleoon 920.

К прочим возможностям Kirin X90 относится аппаратная поддержка шифрования SM3 и SM4, встроенная непосредственно в чип. Это национальные стандарты криптографии Китая.

Первые шаги Huawei

Kirin X90 – ключевой компонент перехода ПК на HarmonyOS, по мнению экспертов Gizchina. Вот только одними только настольными ПК Huawei, похоже не ограничится.

По всей вероятности, Huawei будет использовать Kirin X90 в своих первых ноутбуках на базе HarmonyOS , которые компания планирует выпустить к концу 2025 г. Их премьера состоялась на майских праздниках.

Вот только никаких подробностей о своих мобильных ПК Huawei в рамках премьеры не раскрыла. Windows на них не будет – ее заменит Harmony OS. Как пишет портал Liliputing, Huawei пообещала поддержку более 2000 приложений на старте продаж, включая WPS Office – китайскую альтернативу Microsoft Office. Этого результата Huawei достигла за неполные шесть лет – презентация Harmony OS состоялась в августе 2019 г.

Для сравнения, количество программ под Windows исчисляется миллионами.

Также, как сообщал CNews в начале мая 2025 г., Huawei работает и над настольными компьютерами под управлением своей фирменной ОС.

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сообщил CNews: «Выход настольного процессора Huawei на ARM-архитектуре может заставить Intel подвинуться, учитывая технологическое отставание процессоров Intel от ближайших конкурентов. Однако новый процессор вряд ли кардинально поменяет картину на рынке. Если Kirin X90 будет работать только с HarmonyOS, сомнительно, что процессор будет популярен за пределами китайского рынка. Разница в количестве поддерживаемых приложений слишком велика, чтобы чип Huawei стал полноценной заменой процессорам Intel на мировом рынке».