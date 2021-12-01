Samsung и Riot Games запустили челленджи для мобильных геймеров

Samsung и Riot Games объявили о совместном проекте, в рамках которого вместе с киберспортсменами демонстрируют возможности смартфонов Galaxy S21 для гейминга.

В совместном приложении Riot и Samsung Wild Rift x Samsung, доступном во «Вконтакте», игрокам предлагают выполнить непростые и захватывающие челленджи в многопользовательской мобильной игре League of Legends: Wild Rift и поделиться видео со своими достижениями на страницах соцсети. Среди геймеров, которые примут участие в конкурсе, разыграют призы: флагманский смартфон Galaxy S21, футболки с автографами легендарной LoL-команды Unicorns of Love и внутриигровой контент для Wild Rift.

Сами киберспортсмены тоже приняли участие в сложных испытаниях, но уже не в игре, а в реальности. Им довелось сыграть на смартфонах Galaxy в самых экстремальных условиях, в том числе во время езды на картах, дайвинга и даже стрельбы в пейнтболе.

Победить соперников в необычной обстановке им помогли Galaxy S21 – производительные смартфоны с ярким экраном с частотой до 120 Гц, мощным процессором, качественной камерой с оптической стабилизацией изображения и надежной защитой от воды и пыли.

Видео челленджей с участием Unicorns of Love можно посмотреть на официальной странице League of Legends: Wild Rift во «ВКонтакте» и на YouTube канале.