Разделы

Техника
|

Samsung и Riot Games запустили челленджи для мобильных геймеров

Samsung и Riot Games объявили о совместном проекте, в рамках которого вместе с киберспортсменами демонстрируют возможности смартфонов Galaxy S21 для гейминга.

В совместном приложении Riot и Samsung Wild Rift x Samsung, доступном во «Вконтакте», игрокам предлагают выполнить непростые и захватывающие челленджи в многопользовательской мобильной игре League of Legends: Wild Rift и поделиться видео со своими достижениями на страницах соцсети. Среди геймеров, которые примут участие в конкурсе, разыграют призы: флагманский смартфон Galaxy S21, футболки с автографами легендарной LoL-команды Unicorns of Love и внутриигровой контент для Wild Rift.

Сами киберспортсмены тоже приняли участие в сложных испытаниях, но уже не в игре, а в реальности. Им довелось сыграть на смартфонах Galaxy в самых экстремальных условиях, в том числе во время езды на картах, дайвинга и даже стрельбы в пейнтболе.

Победить соперников в необычной обстановке им помогли Galaxy S21 – производительные смартфоны с ярким экраном с частотой до 120 Гц, мощным процессором, качественной камерой с оптической стабилизацией изображения и надежной защитой от воды и пыли.

Видео челленджей с участием Unicorns of Love можно посмотреть на официальной странице League of Legends: Wild Rift во «ВКонтакте» и на YouTube канале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru

Создан ИИ, способный вести деловую переписку не хуже бизнесменов

В Windows 11 появилась «отчаянная и раздражающая» функция, мешающая поставить браузер Chrome

Россиянина в США посадили на 5 лет за то, что давал хостинг не тем людям

Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021