ВМС Украины Военно-морские силы Украины


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или носителя БПЛА 1
14.01.2022 Государственные сайты Украины взломаны и недоступны 2
12.07.2010 На Украине начались украинско-американские военные учения Sea Breeze 1
23.06.2010 Российско-украинское учение "Фарватер мира-2010" началось в Севастополе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ВМС Украины и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2387 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Вита - cеть аптек 16 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Кабинет министров Украины - Министерство образования и науки Украины - Минобразования и науки Украины 8 1
Верховная рада Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 145 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 434 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3078 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Президент Украины 126 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
СБУ - Служба безопасности Украины 92 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8423 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 874 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Ledger Heath - Леджер Хит 2 1
Носенко Виктор 1 1
Максимов Виктор 3 1
Янукович Виктор 57 1
Дехтяренко Артем 1 1
Украина 7730 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 256 2
Россия - РФ - Российская федерация 152897 2
Польша - Республика 1996 2
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
Украина - Галиция 2 1
Украина - Волынская область - Волынь 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Грузия 1274 1
Турция - Турецкая республика 2455 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Бельгия - Королевство 1161 1
Россия - ЮФО - Севастополь 565 1
Дания - Королевство 1314 1
Украина - Одесса 188 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
Швеция - Королевство 3657 1
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 11 1
Украина - Николаевская область - Николаев 20 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Румыния 740 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
Парашют - Прыжки с парашютом 117 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 2
Украинские новости 3 1
УНИАН 10 1
