Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВМС Украины Военно-морские силы Украины
УПОМИНАНИЯ
ВМС Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2387 1
|Meta Platforms - Facebook 4501 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 874 1
|Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
|Ledger Heath - Леджер Хит 2 1
|Носенко Виктор 1 1
|Максимов Виктор 3 1
|Янукович Виктор 57 1
|Дехтяренко Артем 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 2
|Украинские новости 3 1
|УНИАН 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.