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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шашков Алексей


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
26.10.2011 NEC поставит новые серии радиорелейных систем iPasolink компании МТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шашков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Пропускная способность - Bandwidth 1775 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 1
Ворожцов Сергей 1 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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