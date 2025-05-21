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Шашков Алексей
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
|26.10.2011
|NEC поставит новые серии радиорелейных систем iPasolink компании МТС 1
Шашков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
|МТС Поволжье макрорегион 56 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 1
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