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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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Ворожцов Сергей

СОБЫТИЯ


18.09.2026 МТС обеспечила скоростным 4G легендарное «Черное село» на реке Китмар в Нижегородской области 1
26.10.2011 NEC поставит новые серии радиорелейных систем iPasolink компании МТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ворожцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 1
Пропускная способность - Bandwidth 1927 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10312 1
Шашков Алексей 3 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3607 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1528 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5790 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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