В России создан БПЛА-бомбардировщик «Голубь», распознающий пехоту с помощью нейросети

В зоне специальной военной операции (СВО) прошла опытно-боевая эксплуатация дрона-бомбардировщика «Голубь», способного в автоматическом режиме распознавать пехоту с помощью нейросети. Новый дрон оснащен системой командной связи, благодаря которой не подвержен воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Возможности искусственного интеллекта (ИИ) используют не только в развлекательных целях, но и при выполнении боевых задач.

Прошел боевое крещение

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) для бомбометания коптерного типа «Голубь», способный в автоматическом режиме распознавать пехоту с помощью нейросети. Об этом ТАСС сообщили в середине июня 2024 г. в конструкторском бюро (КБ) «Стратим».

Новый дрон оснащен системой командной связи, благодаря которой не подвержен воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). РЭБ предполагает использование войсками радиопомех для обмана, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения и т.д. Технология является неотъемлемой частью современных военных операций и применяется на СВО с обеих сторон. Российская армия известна своими передовыми возможностями в области радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают ей значительное преимущество на поле боя.

Дрон оснащен системой командной связи, работающей в частотном диапазоне, который не глушится. Специалисты из «Стратим» тестировали «Голубь» над работающими системами РЭБ и сбрасывали осколочные гранаты (ВОГи) прямо на них. РЭБ никак не мог противодействовать аппарату, потому что сейчас такие частоты не подавляются, отметили инженеры в КБ.

«Мы впервые представили бомбардировщик «Голубь», оснащенный полезной нагрузкой в виде выстрелов ВОГ в количестве 12 штук, либо одной мины 82-мм по выбору оператора. Они удобно закреплены в барабане внизу аппарата. Соответственно, дрон может с помощь технологии машинного зрения фокусироваться по камере для того, чтобы осуществить бомбометания. Когда оператор в зоне СВО зависает над объектом интереса и начинает думать, как применить полезную нагрузку, дрон очень часто сдувает ветром. Здесь же дрон без участия оператора зависает над конкретным квадратом по камере. Также «Голубь» способен в автоматическом режиме распознавать пехоту - людей в военной форме, с оружием - при помощи нейросети», - рассказали в КБ «Стратим».

По информации ТАСС, дрон уже используется в зоне СВО. На начало июня 2024 г. в КБ «Стратим» ставят дрон в серийное производство. Аппарат уже применяется в тестовом режиме в зоне спецоперации и успешно себя показывает.

По словам разработчиков, аппарат «Голубь» оснащен полезной нагрузкой до 6 кг. На дроне установлена поворотная камера, которая позволяет использовать одну камеру для пилотирования и сброса. Дальность полета дрона бомбардировщика до 10 км, при высоте полета в 500 м., а также скорости полета от 40 км/ч.

Производитель

АО «Стратим» было основано энтузиастами с целью помощи бойцам и подразделениям, участвующим в СВО на Украине. Идея создания такой организации появилась летом 2022 г., а осенью она начала свою деятельность.

Компания, начавшая работать в гараже на территории неназванного оборонного предприятия, с тех пор расширилась и теперь имеет полностью оборудованные производственные мощности, соответствующие требованиям выполняемых работ.

Компания получила имя «Стратим» в честь птицы с человеческим лицом из славянской мифологии. Отсюда же подход к наименованию проектов – большая часть беспилотников названа в честь птиц. Как и сегодня представленный дрон «Голубь».

26 декабря 2023 г. агентство Russia Today опубликовало интервью с одним из основателей компании, известным под позывным «Оби-Ван». Первыми сотрудниками компании «Стратим» стали знакомые «Оби-Вана» с необходимыми компетенциями, а уже в дальнейшем они привели на работу других специалистов. По понятным причинам, участники разработки и производства БПЛА предпочитают хранить анонимность, не раскрывают свои имена и пользуются псевдонимами.

На основе выработанных идей и доступных компонентов к июню 2024 г. разработали около 20 беспилотников самолетного и вертолетного типа. Военным предлагаются изделия разных классов – разведчики, барражирующие боеприпасы и беспилотные бомбардировщики. Кроме того, разработано несколько образцов вспомогательной аппаратуры для установки на БПЛА или использования на земле.

Компания «Стратим» разрабатывает БПЛА мультироторного и самолетного типов, которые не требуют прошивки и работают на некоммерческих частотах, а также используют ретранслятор для увеличения дальности каналов управления и видео. Команда понимает потребности заказчика, поскольку тесно сотрудничает с подразделениями Вооруженных Сил России. В интересах подразделений были произведены сотни БПЛА различного типа, которые показали уверенную работу на фронте.