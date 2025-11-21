На Сахалине завершен рефарминг в 15 населенных пунктах

Жители Сахалинской области получили более стабильное и высокоскоростное 4G-покрытие благодаря проведению рефарминга на сети «МегаФона». Работы были проведены по 75 адресам в Южно-Сахалинске, а также еще в 15 населенных пунктах Сахалинской области. Инженеры оператора оптимизировали использование радиочастот 3G, переведя их в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Южно-Сахалинске такие работы позволили значительно повысить качество цифровой связи для абонентов. Перераспределение пользовательского трафика в менее загруженный частотный диапазон снизило нагрузку на базовые станции и увеличило пропускную способность сети. Пользоваться мобильным интернетом одновременно теперь может большее количество абонентов, при этом скорость передачи данных остается такой же высокой.

Улучшение качества связи за счет рефарминга так же почувствовали жители Ногликов, Охи, Углегорска, Углезаводска, Корсакова, Краснополья, Поронайска, Тараная — всего 15 населенных пунктов.

Такие технические решения помогают отвечать на растущий спрос в мобильном интернете. За последний год объём передачи данных в городах и сельских поселениях Сахалинской области вырос на 21%. Высокую динамику аналитики отмечают в Александровске-Сахалинском — рост на 33%, в Корсакове — на 27%, в Томари — на 23%. Это говорит о планомерном переходе жителей региона на смартфоны с поддержкой 4G и активном использовании цифровых сервисов в повседневной жизни.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие сетей следующего поколения. Для нас важно, чтобы каждый житель Сахалина и Курил мог пользоваться стабильным и скоростным мобильным интернетом — независимо от того, находится ли он в центре Южно-Сахалинска или в отдалённом посёлке. В этом случае рефарминг — хорошее решение, чтобы быстро обеспечить абонентам доступ к качественной мобильной связи», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.