Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SD-WAN
Software Defined Networking in a Wide Area Network
Программно-определяемая глобальная сеть
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Публикаций - 114, упоминаний - 369
SD-WAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru