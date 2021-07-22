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SD-WAN
Software Defined Networking in a Wide Area Network
Программно-определяемая глобальная сеть


22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 2
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования 2
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 2
16.06.2021 Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 2
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel 2
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 7
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 2
26.03.2021 «Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности 3
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях 1
11.02.2021 Ритейл пытается преодолеть последствия пандемии без угроз для ИБ 3
23.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
22.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN 2
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect 5
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.12.2020 Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta 2
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред 10
04.12.2020 Cisco рассказала о ключевых сетевых трендах на 2021 год 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
27.11.2020 Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner 1
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 3
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 3
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 2
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 1
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям 6
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников 3
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 5
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 2
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 23
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 3

Публикаций - 114, упоминаний - 369

SD-WAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2040 25
Fortinet 286 24
Riverbed Technology 103 13
VMware 1829 10
Dell EMC 2405 6
Citrix Systems 571 6
Крок 1220 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Microsoft Corporation 11095 5
SAP SE 3215 4
Инфосистемы Джет 675 4
ZyXEL Communications 168 4
Viptela 6 4
Huawei 2730 3
Dell Technologies 133 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Oracle Corporation 3350 3
HPE Aruba Networks 67 3
Orange S.A. 450 3
Salesforce.com 273 3
Cisco Talos 29 3
NSS Labs 29 3
Google LLC 7154 3
Versa Networks 8 3
Box inc - box.com - box.net 76 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Intel Corporation 4180 2
IBM 3544 2
Nokia Corporation 2439 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Adobe Systems 808 2
Verizon 370 2
ServiceNow 49 2
Palo Alto Networks 80 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 2
Silver Peak 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
О2О Холдинг 43 1
Simmons & Simmons 2 1
Аквафор 6 1
Weener Plastics 1 1
Volkswagen Groupe Retail France 1 1
MAF - Majid Al Futtaim Retail 1 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
EPIC Telecom Invest 70 1
Carrefour 14 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Транснефть 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group 599 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ONF - Open Networking Foundation 14 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 31
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 21
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 12
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 8
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 8
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 7
Kubernetes 307 7
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 5
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 5
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 3
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
DevOps - Development и Operations 297 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 3
Microsoft Azure 1171 19
AWS - Amazon Web Services 568 16
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 15
Microsoft Office 365 769 11
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 11
Cisco SD-WAN 15 11
Fortinet FortiGuard Labs 44 8
Fortinet FortiOS 31 8
Fortinet SD-Branch 9 7
Linux OS 4260 6
VMware SD-WAN 11 6
Cisco Umbrella 10 6
Riverbed SteelConnect 9 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 6
Riverbed SteelCentral 25 6
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 5
Citrix SD-WAN 10 5
Fortinet FortiManager 20 5
Fortinet FortiClient 18 5
Fortinet FortiCASB 8 5
VMware NSX Intelligence 103 5
VMware VeloCloud 10 5
Fortinet FortiNAC 8 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall 7 4
Fortinet Secure SD 7 4
Fortinet FortiWeb 19 4
Fortinet FortiMail 18 4
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Fortinet FortiAnalyzer 19 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Microsoft Office 1942 4
Cisco SecureX 9 4
Fortinet FortiSandbox 18 4
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 3
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 14 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 3
Fortinet 360 Protection Services 3 3
Maddison John - Мэддисон Джон 22 6
Родионов Михаил 40 3
Стулов Александр 18 3
Xie Ken - Се Кен 13 3
Xie Ken - Кси Кен 9 3
Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
Сигачёв Александр 4 2
Андрианова Юлия 4 2
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 2
Burns Tom - Бернс Том 18 2
Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Uppal Sanjay - Уппал Санджей 2 2
Aras Chalan - Арас Чалан 2 2
Кузьмич Андрей 8 2
Ebrat Stewart - Эбрат Стюарт 1 1
Urios Marco - Уриос Марко 1 1
Geller Adam - Геллер Адам 1 1
Овчаренко Наталия 4 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 1
Hertog Eric den - Хертог Эрик ден 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Hoffman Kevin - Хоффман Кевин 1 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Jeremy Ross - Джереми Росс 1 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Gillis Tom - Джиллис Том 4 1
Таскин Сергей 1 1
Somogyi Stefan - Шомодьи Штефан 1 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Миронова Дарья 1 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Репин Максим 4 1
Lavorel David - Лаворель Дэвид 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Казахстан - Республика 2632 3
Северная Америка 1413 3
Ближний Восток 1473 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Восточная Европа 1679 2
Африка 1489 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Япония 2788 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Европа 3759 2
Эстония - Таллин 27 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Латинская Америка 724 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Тюмень 497 1
Франция - Французская Республика 2126 1
США - Кремниевая долина 399 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Южная Америка 313 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Америка 460 1
Южная Корея - Республика 1461 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Whitebox 3 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Gartner 2192 14
IDC - International Data Corporation 2720 5
Juniper Research 278 2
CNews Analytics 1990 2
Security Compute Rating 5 2
Fortune Global 500 161 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Global Market Insights 7 1
Dell'Oro Group 4 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 3
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Fortinet Security Day 8 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CiscoLive! 9 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Cisco Partner Summit 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
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