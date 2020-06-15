Эксперты проведут практический онлайн-митап по автоматизации бизнеса и решениям SD-WAN

16 июня эксперты по внедрению программно-определяемых решений (SD-WAN) проведут онлайн-митап для руководителей по ИТ, информационной безопасности и цифровизации бизнеса. Специалисты расскажут, как адаптировать сетевую инфраструктуру под задачи бизнеса, быстро подключать филиалы и оптимизировать затраты на сеть с помощью технологии SD-WAN.

В последние годы SD-WAN активно проникает в различные отрасли. Согласно отчету Dell'Oro Group, в 2019 году мировой рынок SD-WAN вырос на 64% и превысил уровень в $1 млрд. На практическом онлайн-митапе эксперты по SD-WAN ИТ-компании КРОК разберут несколько кейсов и покажут, как технология помогает решать актуальные задачи бизнеса.

Мероприятие будет полезно в первую очередь ИТ-специалистам компаний с территориально-распределенной структурой. Спикеры расскажут, как быстро поддержать работу новых бизнес-приложений на любом участке сети, независимо от количества филиалов. Эксперты объяснят, как переход на SD-WAN поможет быстрее выводить на рынок новые сервисы и услуги для потребителей посредством программно-определяемых сетей.

Кроме того, на митапе поднимут такие актуальные сегодня вопросы, как оптимизация ресурсов и информационная безопасность. Специалисты КРОК расскажут про новые инструменты для прозрачного автоматического управления сетью и обеспечения информационной безопасности. Слушатели узнают, как упростить эксплуатацию сети и снизить потребление дорогостоящих выделенных каналов связи с помощью современных технологий.

Онлайн-митап состоится 16 июня в 11.00 (Мск), бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.