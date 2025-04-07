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ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4

«Лаборатория Касперского» представляет обновленную версию решения для построения безопасной филиальной сети — Kaspersky SD-WAN 2.4. Теперь заказчикам доступно проведение пилотирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования данных. Среди других важных изменений — улучшенное масштабирование кластера контроллеров, более гибкие настройки политики маршрутизации, возможность управления решением через Kaspersky Open Single Management Platform (KOSMP). Всё это позволит компаниям с широкой географией присутствия упростить управление сетями и повысить их надежность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Пилотирование ПАК с ГОСТ-шифрованием. Программно-аппаратные комплексы (ПАК) с поддержкой ГОСТ-шифрования (криптографическая защита по государственному стандарту) теперь доступны заказчикам для пилотирования. Шифрование передаваемых данных с помощью алгоритмов ГОСТ позволяет госучреждениям, банкам, промышленным предприятиям и другим организациям развивать надёжную сетевую инфраструктуру на базе программно-определяемых сетей SD-WAN, соблюдая при этом требования регуляторов.

Гибкие настройки политики маршрутизации. Другое важное изменение — возможность маршрутизации на основе определённых политик (Policy-Based Routing). Благодаря этому теперь можно гибко настраивать политики маршрутизации на основе заранее заданных условий: заказчики смогут направлять определённый трафик к конкретному сервису через нужного провайдера. Это, в частности, позволит оптимизировать пропускную способность каналов.

Масштабирование кластера контроллеров. После обновления увеличилось количество подключаемого оборудования (CPE) к кластеру контроллеров, что позволит существенно масштабировать инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных организаций с разветвленной сетью филиалов.

Выбор консоли для управления. Благодаря интеграции с Kaspersky Open Single Management Platform (KOSMP) — единой платформой для работы с продуктами «Лаборатории Касперского» — заказчики смогут выбирать, каким способом управлять Kaspersky SD-WAN: напрямую из оркестратора или через KOSMP. Это дополнение особенно удобно для организаций, которые, помимо Kaspersky SD-WAN, пользуются другими решениями «Лаборатории Касперского», например SIEM-системой Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.

Другие важные обновления: интерфейс для управления SD-WAN стал более удобным: всплывающие модальные окна заменены на боковые сайдбары; появилась возможность связывать CPE с контроллером как через WAN-порт, так и через LAN; статическое резервирование для DHCP — это обеспечивает стабильное и надёжное сетевое подключение для устройств, требующих постоянных IP-адресов.

«Работая над улучшением решения, мы всегда ориентируемся на потребности рынка: плотно общаемся с заказчиками, собираем обратную связь и постоянно предлагаем им новые возможности. Такой подход позволяет нам поддерживать функциональность SD-WAN в соответствии с актуальными запросами организаций, а главное — обеспечивать бесперебойную связь между их представительствами и филиалами», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Kaspersky SD-WAN — комплексное решение для развертывания филиальной сети, по которой можно безопасно передавать информацию между подразделениями компании и головным офисом. SD-WAN позволяет сократить расходы на построение и обслуживание сети, легко подключать к ней новые офисы и сетевые устройства. Управление филиальной сетью ведется из единой консоли, которая позволяет централизованно изменять сетевые настройки и политики безопасности. Решение актуально для организаций в том числе в сферах ретейла, телекоммуникаций, здравоохранения, промышленности, финансов.

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