Резидент «Сколково» представил новый продукт для европейского рынка

Watts Battery, резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», запустила cloud-based платформу WattsBattery.LINK. Она позволяет конечным пользователям стать полноценными участниками энергетического рынка и заработать деньги.

Watts Battery - производитель первой в России системы резервирования энергии (пауэрбанк для дома). Компания разработала накопители (модули) WATTS, защищающие дом от перепадов и отключения электроэнергии. В начале 2020 года компания запустила два завода - в России и Европе.

WattsBattery.LINK - единая платформа, где агрегируются данные со всех зарегистрированных и подключенных модулей. Каждый модуль передает сведения о качестве электроэнергии и состоянии системы электроснабжения. Это стало возможным благодаря дистанционному управлению накопителями в режиме реального времени.

Все данные с платформы может использовать оператор энергетического рынка, которому важно отслеживать качество и количество подаваемой энергии. Самое главное преимущество WattsBattery.LINK - возможность создавать виртуальный накопитель. Его емкость будет использоваться в моменты, требующие балансировки нагрузок в электросети.

Ключевое звено в данной схеме – домовладелец. Если он заключает соглашение с энергокомпанией на использование своей системы WATTS Battery в виртуальном накопителе, то за это он получает ежемесячную выплату.

Юрий Власов, CEO Watts Battery, отметил: «Наше решение очень удобно, например, для владельцев домов в Великобритании, где стоимость электроэнергии значительно выше, чем у нас. Наиболее эффективно это работает, если вы устанавливаете модули вместе с солнечными панелями. В период активного солнца панели заряжают модули, поэтому нет необходимости подключаться к общей сети. Пакет из 5 модулей WATTS, подключенных к платформе LINK, мы предлагаем всего за 5500 фунтов. Такая система окупится всего за 3 года. В среднем же инвестиции в домашние накопители и солнечные электростанции окупаются более чем за 10 лет. Преимущество нашей системы в том, что она одна - вместо 5-7 разных устройств, контролируемых в одном доме. Таким образом, надежность работы виртуального накопителя будет в 5-7 раз выше большинства существующих систем».

Алексей Беляев, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», сказал: «Предложение новых нетарифных услуг населению, стационарные накопители энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и микрогенерация становятся все более востребованными в развитии электроэнергетических компаний ЕС и России. Год назад в нашей стране внесены изменения в законодательство и введено понятие “объект микрогенерации”. Это упростило возможность установки и подключения индивидуальных систем накопления электроэнергии и ВИЭ к общей сети и продажу электроэнергии в сеть частными лицами. В ряде Европейских стран это широко устоявшаяся практика. Команда Watts Battery нацелена на предложение частным клиентам современных и эффективных программно-аппаратных решений в области накопления и резервирования электроэнергии в бытовых целях. Отличительной особенностью накопителей WATTS является их мобильность и модульность. Это обеспечивает возможность масштабирования длительности и мощности резервирования в любом удобном месте. Наличие в устройстве всех необходимых компонентов обеспечивает бесшовное подключение бытовой электросети и солнечных панелей. Разработанная программная платформа WattsBattery.LINK является востребованным инструментом и позволит упростить взаимодействие розничного потребителя и поставщика электроэнергии, существенным образом расширит сферу применения накопителей WATTS и в перспективе снизит стоимость владения ими для домохозяйств».