«Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») создала транскодеры для трансграничного информационного обмена лабораторными и инструментальными исследованиями между государственными клиниками и коммерческими лабораториями. Челябинская область первой внедрила их в работу медицинских организаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Медицинские организации в регионах нередко взаимодействуют с коммерческими лабораториями и диагностическими центрами, которые могут выполнять исследования по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это помогает медучреждениям распределить нагрузку на диагностическое оборудование и специалистов, ускорить проведение различных, в том числе сложных, исследований для пациентов.

Транскодеры позволяют вести обмен данными между различными информационными системами: лабораторными, которые подключены к платформе N3.Health, и медицинскими, подключенными к централизованным подсистемам обмена данными лабораторных (N3.ОДЛИ) и инструментальных (N3.ОДИИ) исследований государственных информационных систем в сфере здравоохранения, разработанными компанией «Нетрика Медицина».

Использование транскодеров обеспечивает медицинским учреждениям возможность обмениваться электронными заявками и результатами исследований, в том числе на межрегиональном уровне.

Кроме того, обмен данными, обеспечиваемый транскодером, позволяет вести более глубокую аналитику за счет накопления более полной информации о выполняемых лабораторных и инструментальных исследованиях. Имея такие данные, специалисты региональных органов управления здравоохранением и МИАЦ могут не только решать оперативные задачи, но и выявлять и исследовать тенденции в области здоровья населения.

Процесс обмена строится следующим образом. Государственные медицинские организации передают в региональную систему ОДЛИ или ОДИИ направления на лабораторные исследования или описания медицинских изображений. Они транскодируются до подсистемы, работающей на коммерческой платформе, и становятся доступны для интегрированных с ней коммерческих лабораторий и диагностических центров. После выполнения исследований результаты выгружаются так же через транскодеры обратно как в региональную систему, так и в реестр электронных медицинских документов на федеральном уровне. Далее они становятся доступны всем заинтересованным лицам: пациентам, врачам, организаторам здравоохранения на местах для ведения различной аналитики. Полноценный информационный обмен данными происходит по стандарту HL7 FHIR, безопасно и бесшовно, за счет использования интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» компании «Нетрика Медицина».

Первым регионом, запустившим транскодер в работу, стала Челябинская область, уже использующая N3.ОДЛИ. Теперь все заявки на лабораторные исследования из государственных медицинских организаций обрабатываются в коммерческих центрах в автоматическом режиме.

«Впервые мы обеспечиваем обмен данными между медучреждениями не только внутри региона, но и за его пределами. Было достаточно сложно наладить этот процесс для всех участников, прежде всего для коммерческих лабораторий. Мы взяли на себя решение всех технических вопросов: никаких доработок со стороны клиник и диагностических центров не понадобилось. Сегодня транскодеры используются в регионе нашего присутствия, где подсистемы ОДЛИ уже развернуты. Это позволит частично снизить нагрузку на государственные клиники, быстрее выполнять качественные исследования с помощью ресурсов коммерческих медорганизаций и тем самым повысить эффективность медицинской помощи. Это особенно актуально для отдаленных регионов», – сказал Олег Кузнецов, руководитель направления сервисов обмена данными компании «Нетрика Медицина».

«Запуск транскодера от компании ″Нетрика Медицина″ – важный шаг в оптимизации взаимодействия между государственными клиниками и коммерческими лабораториями в Челябинской области. Эта технология не только обеспечивает преемственность при оказании медицинской помощи, но и объединяет в единый цифровой контур все медицинские организации, работающие в сфере ОМС вне зависимости от формы собственности, что существенно ускоряет процесс получения пациентом результатов лабораторных исследований. Достигнутый уровень автоматизации помогает нам не только лучше удовлетворять потребности населения в медицинских услугах, но и поддерживать высокие стандарты качества диагностики и лечения в Челябинской области», – отметил Илья Юдин, начальник управления внедрения и развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Челябинской области.