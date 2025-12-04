«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») разработала ИИ-ассистента, которого можно встроить в BI-платформу «N3.Аналитика». Новый инструмент позволяет пользователям получать аналитические отчеты, строить дашборды и визуализировать данные, задавая вопросы ИИ на естественном языке. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

Ассистент автоматически формирует запросы к базам данных, проверяет их корректность и возвращает результат в виде таблиц, графиков или текстовых сводок. Внедрение решения позволит значительно сократить время подготовки отчетов, минимизировать ошибки в данных и повысить эффективность аналитической работы.

Ассистент представляет собой текстовое окно, встроенное в BI-систему «N3.Аналитика», где пользователь может задать любой вопрос — например, «построй отчет по заболеваемости ОРВИ по медицинским организациям» или «выведи топ диагнозов по пациентам» — и получить готовый ответ. Сервис автоматически определяет, какие данные доступны в платформе, строит корректный запрос к базе данных и возвращает результат, минуя необходимость ручного написания SQL-запросов или использование конструкторов отчетов.

Ключевая особенность нового решения «Нетрики Медицины» — встроенные механизмы контроля достоверности данных. Чтобы исключить ошибки и галлюцинации, характерные для языковых моделей, разработчики реализовали многоуровневую систему проверки. ИИ последовательно анализирует запрос, проверяет его валидность, сверяет с доступными данными и только после подтверждения корректности выдает ответ пользователю. Такой многоуровневый контроль позволяет минимизировать ошибки и обеспечить высокую точность аналитики.

ИИ-ассистент поддерживает режим диалога с сохранением контекста. Пользователь может постепенно уточнять и дополнять запрос, менять параметры отчета или формат визуализации без необходимости заново формулировать вопрос. Это пригодится для руководителей и специалистов для оперативной работы без привлечения технических специалистов — теперь они могут самостоятельно получать аналитику в режиме реального времени, не обращаясь к SQL-разработчикам или BI-аналитикам.

«Наш ИИ-ассистент не просто упрощает работу с отчетами — он снижает порог входа для пользователей, позволяя быстро получать нужную аналитику. Это особенно важно в здравоохранении, где скорость и точность данных напрямую влияют на принятие решений. Сервис берет на себя рутинные операции, минимизирует риски ошибок и освобождает время для других задач. Решение ориентировано на широкий круг пользователей: организаторы здравоохранения получают возможность оперативно получать сводки без ожидания, анализировать первичные данные в удобном формате», — сказал Владимир Турин, системный архитектор компании «Нетрика Медицина».