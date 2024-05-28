Разработчик ПО Quillis выпустил обновление для бесплатной BI-программы Lerimi

Новый функционал диаграмм, отображение итогов в сводной таблице и новые возможности сортировки данных представлены в новом релизе Lerimi — российской Self-Service BI-программы для анализа и визуализации данных и самостоятельного создания отчетов. Об этом CNews сообщили представители Quillis.

Среди наиболее интересных изменений в новой версии Lerimi 1.3 — возможность ограничить визуализируемые в диаграммах данные. Вместо вывода статистики по всем имеющимся категориям, теперь можно выбрать топ-3, 5, 10 и т. д.

Также для пользователей добавлена опция комбинации гистограмм, линейных диаграмм и диаграмм с областями на одном визуальном компоненте. Это позволит анализировать данные и выявлять корреляции за счет размещения нескольких срезов на одном графике.

Еще одна новинка — возможность изменения типа уже построенной диаграммы в пару кликов без повторного набора данных и стилей.

Новые свойства появились у отдельных компонентов визуализации: в сводной таблице стало доступно отображение общих и промежуточных итогов, а в круговой диаграмме можно определить размер внутреннего радиуса. Более гибко настраивается и отображение подписей: названия и значения секторов.

Расширились возможности сортировки данных в диаграммах. Теперь их можно сортировать не только в алфавитном порядке и от большей категории к меньшей, но и по величине значения для данной категории: от большего к меньшему и наоборот, а также в заданном порядке при помощи вспомогательного столбца, определяющего порядок отображения категорий.

«Продукт Lerimi сразу получил положительную оценку пользователей, и после выхода релиза мы начали развивать инструмент, чтобы сделать его еще более простым и удобным, — сказала Елена Вышинская, владелец продукта Lerimi. — Обновления Lerimi 1.3, помимо изменений функций отдельных компонентов визуализации, дают возможность автоматического сохранения изменений в Beta-режиме».

Для проектов в тестовом режиме стало доступно автоматическое сохранение. Даже если пользователь забудет нажать кнопку «сохранить», изменения в проекте не потеряются.

А при выборе типа агрегации показателей во всех доступных компонентах (таблицы и диаграммы) теперь можно выбрать, включать ли в расчет неуникальные значения или значения null. Это позволяет решить больше аналитических задач и повысить точность расчетов.

***

Lerimi — бесплатное BI-решение для самостоятельного создания отчетов от российского разработчика Quillis.

Quillis — аккредитованная Минцифры российская ИТ-компания с 15-летним опытом разработки и кастомизации автоматизированных решений в области продвинутой аналитики и визуализации данных. Программные продукты Quillis используются в разных сферах экономики, включая энергетические, нефтегазовые, финансовые, медицинские, образовательные компании, федеральные и муниципальные ведомства России.