«Инфосистемы джет» перестроила сетевую инфраструктуру Алмазэргиэнбанка

Алмазэргиэнбанк модернизировал свою сетевую инфраструктуру. В рамках проекта реализована бесшовная миграция на новую отказоустойчивую сеть. Проект выполнила ИТ-компания «Инфосистемы джет».

Алмазэргиэнбанк — крупнейший банк Республики Саха (Якутия) по размерам активов с почти 30-летней историей. Банк специализируется на кредитовании физических и юридических лиц, привлечении вкладов и обслуживании корпоративных клиентов, насчитывает 30 филиалов.

Несколько лет назад Алмазэргиэнбанк запустил инициативы по цифровизации бизнеса и масштабной реорганизации своей ИТ-инфраструктуры. В рамках этих инициатив «Инфосистемы джет» обеспечила банк новым дата-центром и современными решениями по комплексному мониторингу ИТ-инфраструктуры на Open Source платформах Zabbix и Grafana.

Следующим шагом модернизации стал проект по обновлению сетевой инфраструктуры, являющейся основой для бесперебойной работы ИТ-систем. Ранее она строилась на разнородном оборудовании, и ее архитектура не соответствовала текущим требованиям банка в части масштабирования. Техническим партнером проекта вновь была выбрана «Инфосистемы джет».

Специалисты ИТ-компании обновили сетевое оборудование во всех филиалах банка и перевели работу сети передачи данных на протокол маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol), который позволяет ИТ-службе банка гибко настраивать и расширять сетевую инфраструктуру и служит основой для дальнейшего масштабирования сети.

«Мы продолжаем усиливать свои компетенции в сфере ИТ. Специалисты компании “Инфосистемы джет” не только перепроектировали сеть, которая архитектурно не позволяла нам расти, но и заложили решения, которые принципиально снимают любые сложности масштабирования», — сказал Александр Костин, начальник управления сопровождения информационных технологий Алмазэргиэнбанка.

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Особенностью данного проекта стала бесшовность миграции. Специалисты «Инфосистемы джет» при поддержке ИТ-службы заказчика проводили все работы в ночное время. Такой подход позволил избежать сбоев в работе филиалов в рабочие часы, и клиенты банка не заметили перехода компании на новое оборудование.

«Мы всегда применяем бесшовный подход, когда речь идет о миграции сети. Особенно это важно для финансовых организаций, от бесперебойной работы которых зависят конечные пользователи — физические и юридические лица. За шесть месяцев нам удалось перевести сеть Алмазэргиэнбанка на новые решения с возможностью резервирования, а это значит, что теперь сеть устойчива к любым аварийным ситуациям», ― отметил Илья Фурцев, руководитель группы поддержки продаж сетевых решений «Инфосистемы джет».

В рамках проекта также внедрены решения для шифрования трафика между филиалами и дата-центром банка. Таким способом обеспечен безопасный обмен данными в соответствии с российским законодательством. Специалисты «Инфосистемы джет» также установили и настроили систему управления всеми сетевыми устройствами. Она помогает быстро обнаружить неполадки в работе сети и управлять сетевым оборудованием филиалов из одной точки.