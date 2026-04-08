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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пьянов Александр

СОБЫТИЯ


08.04.2026 «Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором 2
18.04.2023 В «Яндекс маркете» назначен коммерческий директор 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Пьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 120 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
Умные платформы 1988 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Звонкова Екатерина 5 1
Костин Александр 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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