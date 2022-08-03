«Инфосистемы джет» внедрила комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке

«Инфосистемы джет» создала централизованную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке. Построенное на платформах с открытым исходным кодом Zabbix и Grafana, решение обеспечивает непрерывный контроль и прогнозирование состояния более 1 тыс. объектов ИТ-инфраструктуры банка, а также мониторинг работы банкоматов.

До начала проекта в Алмазэргиэнбанке уже работала система ИТ-мониторинга, но она была фрагментарна и не давала полноценной картины о состоянии ИТ-инфраструктуры. Это и стало основанием для привлечения экспертизы ИТ-компании «Инфосистемы джет».

«Наш банк продолжает быть важным элементом, поддерживающим развитие Якутии. Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить доступность наших сервисов, и вклад в это системы мониторинга ИТ значительный. Сейчас мы с одного дашборда считываем состояние ИТ-инфраструктуры, отслеживая её производительность, и можем прогнозировать сверхнагрузки. Эксперты ʺИнфосистемы джетʺ за три месяца спроектировали и внедрили систему мониторинга с учетом всех наших пожеланий и поделились экспертизой, чтобы мы смогли развивать её самостоятельно», — отметил Александр Костин, начальник управления сопровождения информационных технологий АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Созданная на базе Zabbix система ИТ-мониторинга отслеживает состояние всех инфраструктурных блоков: сетевого оборудования, серверов, СУБД, операционных систем, систем хранения данных, резервного копирования, виртуализации. В настоящее время ИТ-решение охватывает почти 1 тыс. объектов мониторинга.

Для разного оборудования и ПО инженеры ИТ-компании разработали «модели здоровья» — правила (триггеры), при достижении которых система сообщает о рисках сбоев. Помимо этого, для розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка была разработана функциональность, которая позволяет получать информацию о работе банкоматов: система отслеживает не только их работоспособность, но и количество денег в них, вплоть до доступных номиналов купюр.

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Визуализация работы ИТ-мониторинга выполнена с помощью ПО Grafana. Дашборд первого уровня комплексно представляет обзор пятнадцати блоков ИТ-инфраструктуры. На втором уровне отображается суммарная агрегированная статистика по каждому направлению в виде таблицы. Третий уровень сообщает сведения о состоянии конкретного устройства с возможностью просмотра статистики в реальном времени и динамики ее изменения в прошлом. Выход какой-либо метрики за пределы нормативного диапазона также фиксируется как предупреждающее или аварийное событие. Так Алмазэргиэнбанку в одном месте доступна информация о состоянии всей ИТ-инфраструктуры по ключевым параметрам и индикаторам.

«Мониторинг ИТ-инфраструктуры стал крайне необходим сейчас, когда поддерживать её и планово развивать стало сложнее из-за санкционных ограничений. Алмазэргиэнбанк для контроля работы своих ИТ-сервисов выбрал классический набор Zabbix в связке с Grafana. Эти решения позволяют построить комплексную и функционально богатую систему, а наш опыт в создании подобных систем позволяет ʺзавестиʺ в неё практически любое дополнительное оборудование, например, банкоматы», — сказал Алексей Акопян, руководитель направления ИТ-мониторинга «Инфосистемы джет».