Разделы

Цифровизация Внедрения
|

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на внутреннюю технологическую платформу, что дает полный контроль над ключевыми логистическими процессами, повышая их эффективность. Об этом CNews сообщили представители X5.

Система пополнения запасов полностью автоматизирует управление поставками, снижая влияние человеческого фактора и повышая скорость принятия решений, а также реагируя на изменение рыночного спроса и предотвращая возможные сбои в поставках. Система определяет оптимальное количество товара на полках с учетом спроса, сезонности и логистических условий, а также уменьшает потери из-за просроченной продукции за счет автоматизированного контроля за сроками годности.

Собственная система пополнения реализована на современном технологическом стеке, который позволяет производить вычисления повышенного объема и уровня сложности, а также применять искусственный интеллект, оптимизационные алгоритмы и модели машинного обучения.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Новая система пополнения уже обеспечивает прямые поставки товаров от поставщиков на полки магазинов по всей географии присутствия торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», включая Дальневосточный федеральный округ. Ожидается, что все торговые точки двух сетей (порядка 25 тыс. магазинов) будут переведены в новую систему пополнения через распределительные центры и склады Х5, включая сложные многоэлементные цепочки поставок, до конца I квартала 2026 г.

«Разработка собственной системы пополнения запасов — это стратегическое решение, которое предоставляет компании полный контроль в управлении технологиями и процессами, а также прозрачность процессов. Мы больше не зависим от внешних ограничений и готовы масштабировать лучшие практики для эффективного роста бизнеса, быстрого подключения к системе новых магазинов и адаптации к изменениям рынка», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще