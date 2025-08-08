X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на внутреннюю технологическую платформу, что дает полный контроль над ключевыми логистическими процессами, повышая их эффективность. Об этом CNews сообщили представители X5.

Система пополнения запасов полностью автоматизирует управление поставками, снижая влияние человеческого фактора и повышая скорость принятия решений, а также реагируя на изменение рыночного спроса и предотвращая возможные сбои в поставках. Система определяет оптимальное количество товара на полках с учетом спроса, сезонности и логистических условий, а также уменьшает потери из-за просроченной продукции за счет автоматизированного контроля за сроками годности.

Собственная система пополнения реализована на современном технологическом стеке, который позволяет производить вычисления повышенного объема и уровня сложности, а также применять искусственный интеллект, оптимизационные алгоритмы и модели машинного обучения.

Новая система пополнения уже обеспечивает прямые поставки товаров от поставщиков на полки магазинов по всей географии присутствия торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», включая Дальневосточный федеральный округ. Ожидается, что все торговые точки двух сетей (порядка 25 тыс. магазинов) будут переведены в новую систему пополнения через распределительные центры и склады Х5, включая сложные многоэлементные цепочки поставок, до конца I квартала 2026 г.

«Разработка собственной системы пополнения запасов — это стратегическое решение, которое предоставляет компании полный контроль в управлении технологиями и процессами, а также прозрачность процессов. Мы больше не зависим от внешних ограничений и готовы масштабировать лучшие практики для эффективного роста бизнеса, быстрого подключения к системе новых магазинов и адаптации к изменениям рынка», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.