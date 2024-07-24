Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» представил систему планирования поставок по регионам для продавцов

У продавцов «Яндекс Маркета» в личном кабинете появилась новая система онлайн-планирования доставки товаров на региональные склады сервиса. Теперь они могут отправить сразу несколько партий с помощью одной заявки. Система агрегирует данные со всех складов «Маркета», анализирует загрузку продукцией разных категорий и дает рекомендации каждому магазину. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

«Раньше для распределения товара по региональным складам продавец оформлял заявку на каждую поставку и выбирал разные даты для доставки в фулфилмент-центр. Теперь им достаточно один раз заполнить данные в личном кабинете, а после одной машиной отправить всю партию на склад. Это поможет сэкономить продавцам на логистике и упростит процесс выхода предпринимателей в новые регионы», – сказал операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.

Как обеспечить управление ИКТ-активами в масштабе фестиваля
Телеком

Чтобы воспользоваться услугой, продавцу достаточно в личном кабинете скачать единый шаблон на поставку, где указать планируемое количество товаров для отгрузки. Затем выбрать дату и время прибытия на склад и привезти товар. Шаблон сразу учтет актуальные остатки, оборачиваемость и индекс локальности для каждого склада.

Новый формат отгрузки уже работает для фулфилмент-центра в подмосковном Софьино, но скоро будет доступен во всех регионах присутствия маркетплейса. Первыми воспользоваться услугой смогут продавцы, которые уже отгружают товары в разные регионы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024