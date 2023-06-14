«Почта России» доставит заказы из «Яндекс маркета» в удаленные деревни и села

Получить товары из «Яндекс маркета» теперь можно в сельских отделениях «Почты России». Благодаря партнерству компаний на карте маркетплейса появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах, где раньше не было ПВЗ площадки. «Почта России» и «Яндекс маркет» планируют открыть еще порядка 9000 пунктов выдачи. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Отделения, которые выдают посылки от онлайн-площадки, можно узнать по брендированным табличкам на входе. Для получения заказа понадобится только штрихкод из приложения маркетплейса.

Сейчас наибольшее количество новых пунктов выдачи открыто в Краснодарском крае и Ростовской области. Также ПВЗ уже доступны в некоторых деревнях и селах Нижегородской и Ленинградской областей.

«Почта России начала доставлять заказы из «Яндекс маркета» еще в 2016 г. Сейчас мы рады расширить сеть пунктов выдачи площадки за счет почтовых отделений. Благодаря нашему сотрудничеству жителям удаленных населенных пунктов стали доступны более 75 млн товаров маркетплейса», — отметил руководитель Дирекции по развитию сети и управлению проектами «Почты России» Алексей Логвинов.

«Мы развиваем сотрудничество с «Почтой России», чтобы как можно больше клиентов могли получать заказы из «Маркета» привычным способом — в том числе те, кто живет в отдаленных городах и селах. Некоторым людям эта возможность стала доступна впервые. А те, кто уже забирал товары в пунктах выдачи сервиса — например, в крупных городах, — смогут убедиться, что получать покупки в почтовых отделениях так же легко и удобно, как и в наших ПВЗ», — сказал операционный директор «Яндекс маркета» Александр Костин.

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АО «Почта России» — российский федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий. Свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Сеть почтоматов компании насчитывает 7500 устройств.

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».