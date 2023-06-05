Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии

Программное обеспечение российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Кыргызстане.

«Евокс» и Sitronics Electro подписали договор на подключение зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей к программному обеспечению оператора.

С прошлого года «Евокс» занимается развитием электрозарядной инфраструктуры на всей территории республики. На сегодняшний день компания уже установила 7 быстрых зарядных станций мощностью от 60 до 120 кВт. За лето они планируют установить ещё 10 станций разного типа на парковках торговых и бизнес-центров, муниципальных территориях и возле крупных точек общепита.

«Переход населения от авто с ДВС на электромобили в нашей республике идёт быстрыми темпами. Мы видим постоянные очереди на наших зарядных станциях. Сейчас мы планируем активно увеличивать сеть ЭЗС по городу Бишкек и по всей республике. Перспективы и потенциал развития сети зарядных станций очевидны», — сказал Рамис Беков, генеральный директор «Евокс».

Работать станции будут на базе платформы Sitronics Electro. С помощью софта владелец станции сможет полностью контролировать работу ЭЗС: управлять зарядками, следить за состоянием станции, формировать статистику и отчеты.

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Кроме того, станции появятся в мобильном приложении Sitronics Electro. Оно поможет водителям электромобилей находить зарядные станции оператора, просматривать их мощность, количество коннекторов и текущий статус. Также пользователь сможет управлять процессом зарядки, оплачивать сессии, просматривать историю зарядок и напрямую обращаться в поддержку.

«Поскольку электромобилизация — это мировой тренд, у Sitronics Electro есть амбиции на развитие бизнеса не только в России, но и в других странах. Мы продолжаем активно развивать наши IT-продукты и продвигать их не только на отечественном рынке, но и на международном. Киргизия — это только начало», — сказал коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин.