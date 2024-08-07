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Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси

Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro предоставил 5% скидку для частных водителей такси на электромобилях. Это делает использование электромобилей в такси более выгодным.

Водители электромобилей сейчас могут зарядиться на более 300 зарядных станциях Sitronics Electro, большинство из которых быстрые с мощностью до 150 кВт. Станции расположены в 35 регионах по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Sitronics Electro предлагает спецусловия не только частным водителям электротакси, но и крупным таксопаркам. Для них оператор предоставляет различные тарифы и установку дополнительных зарядных станций, в том числе, специально для такси. Таксопарк в зависимости от своих потребностей может выбрать оплату в момент зарядки со скидкой или ежемесячную постоплату с просмотром статистики потребления электроэнергии и стоимости.

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На дорогах всё больше появляется электромобилей и, как следствие — электротакси. Это неудивительно, ведь в расчёте на 100 км пробега стоимость зарядки на 34 руб. дешевле, чем заправка бензинового автомобиля. К примеру, в китайском городе Шэньчжэнь уже в 2018 г. таксопарк полностью перешёл на электротакси. Одновременно с этим развивалась и зарядная инфраструктура в городе, которая побудила жителей к приобретению электромобилей.

«Мы как федеральный оператор зарядной инфраструктуры видим большой потенциал в использовании электромобилей в корпоративных парках, особенно в такси, поэтому готовы активно поддерживать таксопарки, в том числе скидками на услуги заряда», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

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