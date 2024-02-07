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Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения

Sitronics Electro запустил программу лояльности для клиентов в своем мобильном приложении. Заряжая электромобили на станциях оператора, клиенты будут получать кешбэк. Процент возврата зависит от оплаты услуг: при зарядке на 1 тыс. руб. за месяц пользователь вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца.

В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб.

«Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение кешбэка в приложение было вопросом времени. Первый тестовый месяц показал отличные результаты, и мы получили много положительных откликов. Мы будем продолжать работу в этой области, чтобы создать лучшие механики программ лояльности для наших пользователей», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

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Бонусными баллами пользователи могут оплачивать до 100% от стоимости заряда на станциях оператора в течение неограниченного времени.

Sitronics Electro — российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта и производитель зарядных станций для электромобилей. На сегодняшний день в сети оператора работает более 200 зарядных станций в 32 регионах страны. Приложением оператора пользуются более 10 тыс. электромобилистов.

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