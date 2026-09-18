Эксперты «Авито Авто» подвели итоги лета 2026 г. на рынке новых электромобилей и гибридов. По данным платформы, спрос на них вырос на 18,7% год к году. Наиболее востребованными марками у покупателей стали Voyah, Geely и GAC, а самые популярные модели — Evolute i-Space, Geely EX5 и Voyah Free. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным «Авито Авто», летом 2026 г. спрос на новые электромобили и гибриды вырос на 19,7% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Средняя цена такого авто составила 7 млн руб.

Средние цены — динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировали Voyah и Geely: электромобили и гибриды этих брендов стали востребованнее примерно в 2,6 раза. Также интерес вырос к GAC (+36%) и Evolute (+17%). Среди отдельных моделей наибольший рост показал Evolute i-JOY: спрос на эту модель увеличился почти в 2,6 раз. Далее расположились Voyah Free (+78%), Voyah Passion (+47%) и Evolute i-Space (+45%).

Самые популярные модели — Evolute i-Space со средней ценой 3,7 млн руб., гибридный Geely EX5 (4 млн руб.) и Voyah Free (6,7 млн руб.). В топ-10 также вошли GAC S7 (6,2 млн руб.), Esteo Exlantix ET (7 млн руб.), Evolute i-JOY (3,3 млн руб.), Zeekr 9X (12,8 млн руб.), Geely EX5 EM-i (4 млн руб.), Umo 5 (3,5 млн руб.) и Changan Deepal G318 (6 млн руб.).

«Гибриды остаются одним из самых популярных вариантов среди автомобилей с альтернативными силовыми установками, а отдельный тренд внутри этого сегмента — подключаемые гибриды (PHEV), которые можно заряжать от внешнего источника. На «Авито Авто» это отражается и в структуре предложения: в тройке моделей с наибольшей долей объявлений — Geely EX5 EM-i (10,7%), гибрид Geely EX5 (10,5%) и Voyah Free (7,5%)», — сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

Среди федеральных округов наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Южном (+57,2%), Центральном (+27,6%) и Уральском (+21,6%) ФО. Среди регионов в лидерах Тверская (+193,8%), Волгоградская (+148,5%), Новосибирская (134,6%), Ульяновская (107%) и Воронежская (101%) области.