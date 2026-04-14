Спрос на электромобили с пробегом в I кварталом 2026 г. вырос на 12%

Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке в I квартале 2026 г. выросли на 12% по сравнению с I кварталом 2025 г. Однако их доля составляет всего 0,1%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, упала на 5% до 2,2 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Дром».

Значительную долю рынка по-прежнему занимает Nissan Leaf. При этом за пять лет она сократилась с 90% до 55%. За год продажи Leaf выросли на 6%, а средняя цена сократилась на 4% до 750 тыс. руб.

На вторичном рынке электромобилей больше половины (54%) продаж приходится на модели Nissan Leaf 2011-2013 годов выпуска. Однако более свежие модели набирают популярность. Так, на 41% за год выросли продажи Leaf 2018 г., на 17% — Leaf 2017 г.

Второе место с долей продаж в 6% занимает премиальный спортивный Zeekr 001. За год его выбирали на 11% чаще, при этом средняя стоимость упала на 6% до 5,3 млн руб. Этот китайский авто зашел на рынок в 2023 г. со средней стоимости в 7,5 млн руб., а в конце 2024 г. его средняя цена опустилась на 14% до 6,4 млн руб. При этом популярность моделей 2023 года выпуска упала на 29%, а вот моделей 2024 г. наоборот, выросла в 2,5 раза.

На третьем месте электрический седан Tesla Model 3. При этом его продажи упали на 13%, средняя цена также опустилась на 14% до 2,9 млн руб. В основном выбирали модели 2021 г. — их продажи выросли на 83%. Четвертую строчку занимает Tesla Model S. Эту модель выбирали почти в два раза чаще, хотя ее стоимость упала всего на 2% до 3,3 млн руб.

Замыкает пятерку Mitsubishi i-MiEV. За год его популярность выросла в четыре раза, а средняя стоимость возросла на 3% до 520 тыс. руб. В I квартале 2025 г. эта модель была на 16 месте. Он является второй бюджетной моделью из топ-5 популярных после Nissan Leaf. Их стоимость не превышает 1 млн руб.

Также в десятку популярных моделей вошли Voyah Free, Evolute i-Pro, Tesla Model Y, Tesla Model X и Zeekr 9X.