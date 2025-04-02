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Франк Ирина
|02.04.2025
|Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу 1
|15.11.2023
|У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1
Франк Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 898 1
|Skoda - Škoda Auto 50 1
|Volkswagen Audi Group 215 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
|Renault Groupe 160 1
|Volkswagen Group - VW 286 1
|KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 126 1
|BMW Group 453 1
|Известия ИД 641 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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