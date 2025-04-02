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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франк Ирина


02.04.2025 Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Франк Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Unsplash 898 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Renault Groupe 160 1
Volkswagen Group - VW 286 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 126 1
BMW Group 453 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2517 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 240 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9733 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3789 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146794 2
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Франция - Французская Республика 7882 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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