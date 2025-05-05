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Докучаева Анастасия
|05.05.2025
|«Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
|13.07.2022
|В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 1
Докучаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
|Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
|Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
|РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
|KIA Rio Hatchback 20 1
|АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 21 1
|Toyota Camry 28 1
|АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 21 1
|Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
|Avito - Авито авто 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148100 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1072 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 1
|Сингапур - Республика 1867 1
|Индия - Bharat 5526 1
|Турция - Турецкая республика 2408 1
|Украина 7658 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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