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Докучаева Анастасия



05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Докучаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 129 1
Hyundai Motor Company 399 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 971 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 472 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16323 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 31 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1072 1
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Украина 7658 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 699 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6835 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 92 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6317 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5930 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 236 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5734 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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