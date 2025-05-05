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«Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами

Эксперты «Авито Авто» проанализировали историю заявок на автокредит в I квартале 2025 г., оставленных пользователями платформы. Оказалось, что популярность этой финансовой услуги выросла на 60,7% по сравнению с четвертым кварталом 2024 г. Средняя сумма кредита в заявке составила 1,009 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего на платформе «Авито Авто» хотели взять в кредит автомобили марок Lada (12,1% от общего числа заявок), Kia (8%), Hyundai (7,4%), Toyota (6,7%) и Volkswagen (6%). По сравнению с последним кварталом прошлого года заметнее всего выросло число заявок на автомобили Mercedes-Benz – в 1,5 раза.

Чаще всего пользователи интересовались кредитом для покупки Lada Granta (3,7% от всех заявок) и Priora (2,7%). Также в топ-5 вошли Hyundai Solaris с 2,6%, Kia Rio (2,3%) и Toyota Camry (2,1%). Наиболее заметно выросло число заявок на Lada Vesta – на 66,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Возможность взять кредит является одним из ключевых финансовых инструментов для покупки автомобилей, а рост числа заявок, отправленных через платформу, демонстрирует его востребованность. Также люди ценят возможность сделать всё быстро и просто. Например, на «Авито Авто» можно отправить одну заявку на кредит в несколько банков прямо из объявления, авторизовавшись через ЕСИА, а ответ от банков придет всего через несколько минут. Кроме того, автокредиты расширяют выбор для покупателей, позволяя рассматривать модели из более высоких ценовых сегментов, к которым, по данным аналитиков «Авито Авто», наблюдается повышенный интерес», – сказала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто».

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