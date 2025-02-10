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Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская

К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 2 млн автомобилей китайских марок. Половина автопарка машин из Поднебесной зарегистрирована в госинформсистеме только за 2024 г. При этом первый «китаец» был подключен к «ЭРА-ГЛОНАСС» восемь лет назад, им стал Changan CS35. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС.

Лидером среди китайских брендов с установленными кнопками SOS стал Haval – свыше 425 тыс. машин. Самая популярная модель – Jolion, к первой в мире системе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» их подключено более 166 тыс.

Топ-10 китайских автомобилей в «ЭРА-ГЛОНАСС»: Haval – 20,5%, Chery – 18,7%, Geely – 12%, Changan – 9,91%, Omoda – 5,59%, Exeed – 5,42%, Faw – 2,69%, Shacman – 2,53%, Sitrak – 2,46%, Tank – 2,41%.

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Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 г. является обязательной частью конструкции новых и импортируемых в Россию автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности. За время работы системы свыше 443 тыс. вызовов автомобилистов потребовали реагирования спасателей для оказания помощи пострадавшим при ДТП.

«Рост автопарка подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей, в том числе китайских брендов, повышает защищенность жизней и здоровья все большего числа людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней, сохранения здоровья пострадавших и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. Ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи водителей и пассажиров», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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