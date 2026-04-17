«Яндекс Драйв» расширяет парк каршеринга в Москве седанами Mercedes-Benz S-класса

С 18 апреля в сервисе «Яндекс Драйв» станут доступны машины Mercedes-Benz S-класса. Автопарк каршеринга в Москве пополнится 20 премиальными автомобилями до конца месяца, они будут доступны без оклейки — подойдут для деловых встреч и особых поводов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Арендовать машину можно будет в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go», цена поездки составит от 30 руб. за минуту. Седан премиум-класса подойдет опытным водителям — аренда доступна для пользователей старше 26 лет и с опытом вождения не менее шести лет.

Сейчас в столичном парке «Драйва» больше 13 тыс. машин. Сервис увеличивает число автомобилей благодаря партнерствам с автопроизводителями. В 2025 г. каршеринг начал сотрудничество с «ФАВ-Восточная Европа» — пять тысяч новых авто уже пополняют автопарк каршеринга в Москве и Петербурге. «Драйв» также добавил в столичный парк машины Omoda S5 и Exeed.