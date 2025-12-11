Разделы

Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге

«Делимобиль» подвел итоги осеннего сезона. За три месяца пользователи сервиса преодолели свыше 230 млн км – почти шесть тыс. кругосветных путешествий. Больше всего поездок россияне совершали по субботам. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Этой осенью россияне чаще всего выбирали в каршеринге Kia Rio, Geely Coolray, Haval Jolion и Exeed LX. Лидерами по количеству поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Пермь.

Сезон запомнился рекордами. Житель Москвы совершил самую продолжительную поездку, проехав 82,7 тыс. км. По общему числу аренд первое место занял 36-летний житель Ярославля с 372 поездками. На втором месте 32-летний москвич с 337 поездками и 42-летний житель Санкт-Петербурга, совершивший 315 поездок.

Осень стала временем путешествий. Россияне стали чаще бронировать каршеринг для поездок в другие города. Самый длительный маршрут по тарифу Межгород продолжался 5,3 тыс. мин, или почти 88,5 ч, а его дистанция превысила 5,2 тыс. км. Для таких путешествий чаще всего выбирали Haval Jolion, Nissan Qashqai, Kia Rio, Geely Coolray и Chery Tiggo.

Также пользователи бронировали автомобили заранее по тарифу «Рент». В среднем пользователи планировали такие поездки за 71 ч, чаще всего – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

«Этой осенью мы заметили, что люди стали чаще планировать поездки заранее. Также мы видим, что пользователи выбирают сервис для поездок между городами. Им нравится свобода: не нужно зависеть от расписания, можно взять машину в любой момент и поехать куда угодно. То, что люди доверяют нам даже длительные маршруты, вдохновляет нас развивать сервис и делать его еще удобнее», – сказал Андрей Липовский, директор по продукту в «Делимобиле».

