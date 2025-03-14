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«МегаФон»: у москвичей вырос спрос на китайские авто и электрокары

Жители Москвы и Подмосковья стали значительно чаще интересоваться приобретением китайских машин. Так, трафик на официальные сайты автопроизводителей КНР в начале 2025 г. вырос на треть (33%) в сравнении с 2024. А интерес к электрокарам и гибридным автомобилям из Поднебесной увеличился более чем втрое год к году, свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Существенный скачок внимания к китайскому автопрому пришелся на июль 2024 г., когда значения объемов трафика выросли сразу на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. А максимума показатели достигли в сентябре — в этом месяце москвичи и жители Подмосковья чаще всего знакомились с дизайном и характеристиками китайских автомобилей. Среди самых популярных брендов по полученному трафику: Chery, Haval и Exeed.

По данным оператора, наряду с традиционными авто пользователи Московского региона стали чаще присматриваться и к китайским электрическим и гибридным автомобилям. Интерес к моделям такого типа вырос в 3,2 раза год к году.

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В то же время российский автопром также пользуется спросом. Наибольший интерес демонстрирует модельный ряд Lada, трафик на официальный сайт этих автомобилей за прошедший год вырос втрое. Кроме того, на Lada сегодня приходится порядка 90% всего пользовательского интернет-трафика в сегменте отечественных авто.

При этом интерес к тематическим порталам, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей растет менее значительными темпами — в 2025 г. показатель увеличился на 22%.

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