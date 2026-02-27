Медиасервисы VK установлены в каждом пятом новом китайском автомобиле

В 2025 г. медиасервисы VK были установлены на 20% новых легковых китайских автомобилей, официально продающихся в России. Приложения VK «Видео», «VK Музыка» и «Дзен» появились более чем на 120 тыс. машин брендов Chery, Omoda, Jaecoo, Changan, Exeed, GAC, Voyah, Aito Seres. До конца 2026 г. приложения VK станут доступны еще в десяти новых моделях автомобилей китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Самыми востребованными сервисами для установки в мультимедиа стали «VK Видео» и «VK Музыка». В прошлом году «VK Видео» в среднем за поездку смотрели порядка 10 мин, что составляет до ⅓ среднего времени поездки большинства водителей. Самыми частыми сценариями потребления контента в «VK Видео» является фоновый просмотр шоу на том же экране, где обычно находятся картографические и другие развлекательные сервисы, просмотр видео водителем в стационарном положении автомобиля или детьми на заднем сидении. Наиболее востребованными форматами видео для просмотра в автомобиле стали шоу и детский контент.

«Возможности медиаоборудования современных автомобилей все чаще учитывают потребность людей в удобном потреблении контента в пути. Пользователи выбирают форматы для прослушивания в дороге — например, подкасты, интервью и разговорные шоу, доступные в «VK Видео». Значительная часть такого контента органично воспринимается в фоновом режиме. Мы видим этот запрос и продолжаем развивать наши сервисы для автомобильных платформ с учетом разных сценариев использования — как во время движения, так и в моменты остановки», – сказал вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

VK устанавливает свои сервисы в мультимедийные системы автомобилей, продаваемых в России, с конца 2024 г.