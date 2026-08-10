15 патентов и изобретений в ИT-инженерии зарегистрировал резидент ОЭЗ

ГК «ТЭК-электроникс» — резидент особой экономической зоны «Дубна» — прошла путь от инженерного стартапа до вертикально интегрированного производителя. Компания работает на стыке инженерии, ИT и собственного производства сложных электронных устройств в области реверсивного CAN-инжиниринга. Сегодня в портфеле компании 15 патентов и изобретений, включая первый в России CAN-модуль. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

ГК «ТЭК-электроникс» 20 лет разрабатывает охранно-противоугонные GSM-автосигнализации, цифровые переговорные устройства Intercom®, системы автозапуска, телематические решения, а также программное обеспечение для серверных систем, веб-решений и мобильных приложений для Android и iOS под марками «Призрак»® и FanControl®.

При поддержке Правительства Московской области компания на площадке ОЭЗ «Дубна» организовала собственное производство. В рамках господдержки компания в 2025 году получила субсидию на компенсацию части затрат на покупку оборудования для создания, развития или модернизации производства.

Сегодня в ОЭЗ «Дубна» на предприятии ГК «ТЭК-электроникс» запущена автоматическая линия с тройным технологическим контролем: нанесения пасты, установки деталей и качества пайки. В процессе настройки — линия селективной пайки для выводных компонентов с двойным технологическим контролем. Для автоэлектроники на предприятии создан полностью автоматизированный участок по производству кабельных жгутов. Оборудование производит обрезку провода, обжим контактов и формирование витых пар. Кроме того, на участке установлен термопластавтомат. Он позволяет отливать предохранительные колодки, интегрированные в проводку.

«Мы — вертикально интегрированная компания. Делаем все сами, что позволяет работать на уровне мировых лидеров. Мы готовы стать технологическим партнером для тех, кто строит будущее российского транспорта и интеллектуальных технологий», — сказал исполнительный директор Андрей Калинин.

Замещая импортные аналоги, «ТЭК-электроникс» предлагает высокотехнологичные решения для китайских брендов (Belgee, Geely, Tank, Haval, Chery, Exeed, Omoda и многих других) и российских марок (Volga, Tenet, Москвич, «Лада»), предоставляя бесключевой автозапуск и телематику.

Технологии «ТЭК-электроникс» уже используются в инфраструктуре крупных компаний. В частности, на решениях производителя работает часть технологической инфраструктуры «Делимобиля». Компания также входит в число поставщиков «АвтоВАЗа».

ГК «ТЭК-электроникс» решает задачи импортозамещения в микроэлектронике и программном обеспечении, развивая собственный технологический стек без зависимости от зарубежных SDK (готовых библиотек, инструментов и программных модулей). Это снижает риски блокировок, лицензионных ограничений, прекращения поддержки и недоступности обновлений. Одновременно компания повышает производительность за счет автоматизации, создает в регионе высококвалифицированные рабочие места и является примером успешного государственно-частного партнерства.

«История «ТЭК-электроникс» — пример роста инженерной идеи в устойчивый бизнес с экспортным потенциалом. В ОЭЗ «Дубна» такие компании формируют технологический суверенитет», — сказал гендиректор ОЭЗ Антон Афанасьев. Он подчеркивает, что для инвесторов и партнеров компания — это «одно окно» в автокомпонентную отрасль: доступ к НИОКР, мощностям завода и готовым решениям под госзаказ с полной локализацией.