Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

Хакеры добрались до китайских автомобилей Li Auto, ездящих по дорогам России. Они массово взломали их, и теперь часть из них не заводится, а у других не работают многие функции. Мошенники требуют десятки тысяч рублей за восстановление доступа. Проблема не решена и может коснуться каждого владельца Li Auto в России.

Умный автомобиль – горе в семье

В России зафиксированы случаи взлома кроссоверов популярного в стране китайского бренда Li Auto, также известного как Lixiang. Как пишет профильный портал Autonews, в результате хакерской атаки некоторые машины перестали заводиться, у других больше не работают экраны, а также пропадает доступ к климат-контролю и большинству других опций.

Причина случившегося – массовая кража мастер-аккаунтов пользователей. Факт утечки подтвердили представители компании Sinomach Auto – официального российского дистрибьютора Li Auto.

Мастер-аккаунты – это цифровые ключи для автомобилей Li Auto. Без них не будет работать фирменное приложение Li Auto, которое позволяет запускать двигатель, управлять климатом в салоне и пр.

Хакеры смогли получить доступ к этим профилям, сообщил изданию пояснил сооснователь клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ Александр Рассказов. В дальнейшем киберпреступники выходят на связь с владельцами машин и требуют с них выкуп в обмен на возвращение учетной записи.

ün LIU / Unsplash Гарантированной защиты от взлома машин Li Auto пока нет

Рассказов добавил, что к 3 ноября 2026 г. от действий злоумышленников пострадало как минимум 20 владельцев Li Auto в России. Точное их число пока не установлено.

«Судя по всему, мошенники пробивают VIN по слитым страховым базам и так выходят на владельцев. Физические китайские SIM, доступ к утечкам, переговорщики – в одиночку такую цепочку не выстроить», – сказал Рассказов Autonews.

Взломщику заплатите чеканной монетой

Хакеры требуют с российских владельцев Li Auto очень крупные по меркам России суммы – многие жители страны в месяц зарабатывают столько или меньше. Обладатель неназванной модели Li Auto сообщил Autonews, что за возвращение мастер-аккаунта злоумышленники запросили 45 тыс. руб.

Собеседник издания не сразу понял, что его машину взломали. По его словам, он не сразу смог завести автомобиль – он не реагировал на Bluetooth-ключ, а после и вовсе отказался трогаться с места. Параллельно в салоне не работал ни один экран.

«С физическим ключом мне удалось поехать. Когда я покинул подземный паркинг и появился интернет, на экране высветилось сообщение на китайском языке о необходимости активировать автомобиль», – сказал автомобилист, добавив, что поначалу он посчитал это просто техническим сбоем.

Почти сразу на связь с ним вышел злоумышленник. «Он сообщил, что мастер-аккаунт от моей машины находится у него, и предложил выкупить его обратно за 45 тыс. руб.», – сказал собеседник Autonews, добавив, что уже написал заявление в полицию.

Также он намерен обратиться в официальный сервисный центр Li Auto в Китае, но сомневается, что это как-то поможет. Другие водители уже сделали этот шаг, направили в КНР необходимые документы, но решить проблему и вернуть себе мастер-аккаунт им пока не удалось.

Когда с первого раза не дошло

Владельцы Li Auto сталкиваются с пристальным вниманием хакеров во второй наз за последние два года. Первый случился летом 2025 г., когда стало известно о массовой краже учетных записей.

Но тогда можно было легко решить эту проблему, просто внеся номер своего мобильного телефона в eSender – сервис реальных мобильных номеров (действует в Китае, Гонконге, США, Великобритании и Польше) и связав его со своей машиной.

«Теперь мошенники бьют именно по eSender. Аккаунты уводят у владельцев с исправно оплаченными номерами в сервисе, и все происходит штатными средствами Li Auto», – заявил Рассказов.

Но хакеры явно стали демпинговать. Если летом 2025 г. за возврат учетки они требовали 200-250 тыс. руб, то теперь – 35-45 тыс. руб., пишет Autonews.

Кто виноват

К моменту выхода материала схема, по которой хакерам удалось угнать мастер-аккаунты владельцев машин Li Auto, установлена не была. Рассказов видит возможными три варианта.

Один из них – это классический брутфорс, то есть метод, по которому пароль к профилю подбирается путем банального перебора. Этот способ был на пике популярности в начале XXI века.

Второй вариант – это вероятность того, что данные владельцев автомобилей воруют непосредственно в Китае.

Также Рассказов не исключает, то виноватыми могут оказаться сами водители. По его словам, они вполне могли передать данные своей учетной записи «сомнительным фирмам и частникам, которые занимаются установкой и настройкой приложений, русификацией, а также перепрошивкой».

Защиты нет

Рассказов отдельно сделал акцент на том, что 100-процентной гарантии защиты от взлома машин Li Auto не существует. Есть лишь методы, позволяющие снизить вероятность успешной атаки, но не более.

«В сложившейся ситуации пока мы можем только рекомендовать потерпевшим водителям не платить выкуп, а идти писать заявление в полицию», – добавил он.

В компании Sinomach Auto сообщили Autonews, что производитель «уделит особое внимание возникшим сложностям, а китайские специалисты работают с поступившими обращениями».

«Li Auto совместно с российским дистрибьютором работает над выработкой механизмов защиты учетных записей и восстановления доступа для законных владельцев автомобилей», – добавили в компании, отметив, что прямо сейчас ведется «разработка процедуры верификации законных владельцев автомобилей и безопасного восстановления доступа к мастер-аккаунтам». Почему эту процедуру не создали заранее на случай подобных эксцессов, в Sinomach Auto не уточнили.

«Ведется работа над процедурой «миграции» учетных записей с китайских телефонных номеров на адреса электронной почты. Подобная система авторизации уже реализована для владельцев автомобилей Li Auto 2026 модельного года», – сказали в Sinomach Auto. Сроки реализации всего перечисленного в компании не назвали.